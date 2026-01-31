Las opciones para el once del Málaga CF contra el Mirandés

Funes es un entrenador de pocos cambios. Está conformando un bloque sólido y semana a semana se ven muy pocas modificaciones de un once a otro. Incluso en varias jornadas consecutivas ha continuado con el mismo, sin ninguna variación. Sin embargo, no podrá repetir su plan en la visita de este lunes al Mirandés. El técnico del Málaga CF tendrá que hacer, como mínimo, dos cambios obligados con respecto al último encuentro por las ausencias por sanción de Murillo y Dotor.

Tanto Murillo como Dotor vieron la quinta amarilla de la temporada frente al Burgos y, por tanto, deberán cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones este lunes en Anduva. Murillo y Dotor son dos fijos en los planes de Funes y ahora el técnico blanquiazul deberá buscar las mejores soluciones para sustituirles. Para el puesto de central parece claro quién será el recambio, pero en la medular hay un abanico de opciones, incluso con posible cambio de sistema.

Recio, principal candidato

La ausencia de Murillo será suplida por Ángel Recio. El canterano ya fue titular en los cuatro primeros partidos de Liga con Funes, pero unas molestias físicas le sacaron del once y, debido al alto nivel de Murillo, no ha vuelto a salir de inicio. Todo hacer indicar que tendrá una nueva oportunidad en Anduva. En los partidos que jugó estuvo a buen nivel. La otra alternativa es la de Javi Montero, pero al ser zurdo sus opciones se reducen. Funes ya dio pistas sobre esto en la rueda de prensa previa al choque. «Einar y Montero lo han vivido menos veces jugar de central diestro, no puede decir que no puedan jugar ahí, pero es más difícil verlo. No están acostumbrados a ese perfil», explicó.

Alternativas para la medular

Para sustituir a Dotor sí que hay más posibilidades. Una opción sería dar entrada a Rafa Rodríguez, uno de los primeros cambios de Funes en cada partido. También está la opción de Aarón Ochoa. De hecho, cuando Dani Lorenzo no jugó por molestias en El Molinón, el internacional irlandés fue el elegido para entrar en el once. En aquel encuentro, partió desde la izquierda y el equipo jugó con dos puntas. ¿Repetirá este plan Funes? Es una posibilidad, ya ha jugado con Niño y Chupete juntos de inicio tanto en Gijón como en Córdoba.

También habló sobre esto Funes en sala de prensa. «Si ellos juegan con tres jugadores por dentro, tenemos que armarnos bien. Le estamos dando vueltas. Nos preocupa como equilibrar el centro del campo. No pueden ser superiores a nosotros. Quedan entrenamientos importantes todavía. No es solo cómo empezar, sino también como terminar. Vamos a ver cómo termina la semana», respondió. En ese caso, para jugar con tres por el medio, la sustitución sería hombre por hombre, manteniendo en sus papeles a Izan Merino y Dani Lorenzo. ¿Rafa? ¿Ochoa? ¿Juanpe? Habrá que esperar a este lunes para saberlo.