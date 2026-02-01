Así está la clasificación de LaLiga Hypermotion a falta del Mirandés-Málaga CF

El Málaga CF cerrará este lunes (20.30 horas) la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion en campo del Mirandés sabiendo lo que han hecho ya todos sus rivales más directos. Después de que se ha disputado el resto de la jornada, el conjunto blanquiazul está sexto, en puestos de play off, y tiene la posibilidad de volver a colocarse tercero en la tabla sin consigue una victoria en Anduva.

Resultados de la jornada

Ha habido resultados de todos los colores en los partidos de los equipos más cercanos al Málaga CF en la clasificación. Uno de los resultados más destacados fue el del Castellón, que ganó por 2-0 al Andorra en Castalia y sigue segundo, marcando el ascenso directo con 42 puntos, cuatro más que los de Funes, a falta de que jueguen contra el Mirandés.

Hay tres equipos que han conseguido pasar al Málaga en la tabla provisionalmente tras sus resultados del fin de semana. El viernes, Las Palmas empató 1-1 en su visita a la Real Sociedad B en Zubieta. El sábado, el Deportivo de la Coruña ganó con un gol de penalti de Yeremay en el descuento en el Reino de León contra la Cultural Leonesa y el Córdoba se impuso por 3-1 al Valladolid en el Nuevo Arcángel. Entre los resultados del domingo, Sporting de Gijón y Cádiz cayeron en Eibar y Huesca, respectivamente, por la mínima (1-0). Y el Racing de Santander, que continúa líder, cayó en su visita al Granada en el Nuevo Los Cármenes (1-0).

Noticias relacionadas

Ascenso, play off y descenso

Ahora mismo, Racing de Santander (44 puntos) y el Castellón (42) ocupan las plazas de ascenso directo. Deportivo (40), Almería (39), Las Palmas (39) y el Málaga CF (38 y un partido menos) están en la zona de play off. Y justo por detrás aparecen, también con 38, el Córdoba y el Burgos. En descenso quedan la Real Sociedad B (25), Cultural Leonesa (25), Zaragoza (22) y Mirandés (17), colista y rival del Málaga este lunes. La permanencia la marca el Huesca con 27 puntos.