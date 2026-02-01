Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CD Mirandés - Málaga CF

Convocatoria del Málaga CF para el partido frente al Mirandés: 10 bajas y dos novedades

Los canteranos Arriaza y Andrés entran en la citación para completar la lista ante las ausencias por sanción de Diego Murillo y Carlos Dotor

Funes, durante un entrenamiento en el anexo de La Rosaleda.

Manuel García

El Málaga CF ha viajado con 22 futbolistas para le encuentro de este lunes (20.30 horas) frente al Mirandés. Las múltiples ausencias por diferentes motivos ha obligado a Juanfran Funes a completar la lista de convocados con dos novedades del filial. Entre lesiones y sanciones, los blanquiazules cuentan con 10 bajas para el choque en Anduva.

El conjunto blanquiazul ha sumado dos nuevas bajas para este partido con respecto al de la pasada jornada ante el Burgos. Diego Murillo y Carlos Dotor vieron la quinta amarilla del curso y deberán cumplir un encuentro de sanción por acumulación de amonestaciones. En su lugar han entrado en la lista los canteranos Arriaza y Andrés.

Además, la enfermería sigue repleta. Julen Lobete se reincorporó al grupo durante la semana, pero no llega a tiempo a la cita en Anduva por esas molestias en la rodilla. Dani Sánchez, Víctor García, Brasanac, Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor -sin ficha- siguen al margen.

Convocatoria de 22 futbolistas

Alfonso Herrero, Gabilondo, Carlos Puga, Einar Galilea, Haitam, Juanpe, Chupe, David Larrubia, Joaquín, Carlos López, Eneko Jauregi, Montero, Adrián Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Dorrio, Arriaza, Andrés, Rafita, Aaron Ochoa, Recio y Rafa Rodríguez.

