LaLiga Hypermotion
Clasificación: El Málaga CF se mantiene en play off
El equipo blanquiazul se queda en la sexta plaza después de la victoria de varios rivales directos
El Málaga CF fue el encargado de cerrar la jornada 24 de Segunda División contra el CD Mirandés y lo hizo con derrota, dándole un balón de oxígeno al colista de LaLiga Hypermotion. La buena noticia es que la clasificación de los de Juanfran Funes no se resiente especialmente. Esa racha de seis victorias consecutivas, a pesar del tropiezo de este lunes, permite que los de Martiricos vayan a seguir una semana más en los puestos de play off de ascenso.
El Málaga CF se mantiene en la sexta plaza de la clasificación con 38 puntos, marcando el límite de esas eliminatorias por subir a Primera. Junto al Racing de Santander, los malagueños son los únicos de los rivales de arriba que han perdido su partido.
Los dos puestos de ascenso los siguen ocupando el Racing de Santander (44) y el Castellón (42), ya con dos puntos de diferencia después de la derrota del líder. Deportivo de La Coruña (40), Almería (39) y UD Las Palmas (39) son los tres equipos que acompañan al Málaga CF en la zona de play off. Incluyendo a los blanquiazules, hay dos equipos más en 38 puntos como son el Córdoba y el Burgos, a los que los de Martiricos les tienen ganado el average. Es decir, a ninguno les vale empatar a puntos con los blanquiazules.
Jornada 25
Los de Funes se enfrentarán el próximo domingo a otro equipo de la parte baja de la clasificación: la Cultural Leonesa, en el vigésimo puesto. Leganés-Granada, Andorra-Real Sociedad B, UD Las Palmas-Burgos CF, Real Zaragoza-Eibar, Cádiz-UD Almería, Real Valladolid-CD Castellón, Deportivo de La Coruña-Albacete, AD Ceuta-Córdoba CF, Real Sporting-SD Huesca y Racing de Santander-Mirandés completan el resto de la jornada 25.
