El Mirandés y un penalti inventado acaban con la racha del Málaga CF (2-1)

La racha tenía que acabar algún día. Y fue en campo del colista y con un coraje enorme por la forma en la que se dio. No porque el Málaga CF mereciera mucho ni hiciera un gran partido, sino porque llegó en los minutos finales con un polémico penalti que el colegiado Moreno Aragón se sacó de la manga. Quiso ser protagonista y decidió un encuentro en el que los de Funes no fueron el equipo de las últimas semanas. Grises, atascados y superados en intensidad por el rival, y aun así los blanquiazules estaban en disposición de, al menos, llevarse un punto frente al Mirandés, hasta que esa pena máxima le dejó sin opciones.

El dominio fue para el Málaga en el arranque del choque. El Mirandés replegó y dio toda la posesión a los blanquiazules. Muy prometedor el comienzo de los de Funes. A los cuatro minutos, Chupe la estampó en el palo tras llevarse un balón dentro del área. El equipo local dejaba al Málaga iniciar el juego y a partir de medio campo robar para hacer daño en transición. En el primer error en la salida estuvo a punto de castigar al Mirandés. Alfonso Herrero le tuvo que hacer un paradón con una gran mano al suelo a Javi Hernández.

Minutos ahora de agobio para el Málaga. Subió líneas el Mirandés y conseguía robar con facilidad. Cada pérdida era una acción de peligro para el rival. Se desquitó la presión con una buena jugada que acabó con disparo de Chupe a las manos de Juanpa.

El Mirandés golpeó primero

Muy incómodo el Málaga. No conseguía desarbolar el entramado defensivo del Mirandés. El partido había cambiado y en el ecuador del primer tiempo llegó el primer golpe. Se la comió la zaga blanquiazul en un centro lateral. Carlos Fernández recibió solo en el punto de penalti, controló y batió a placer a Alfonso Herrero.

Incapaces por el momento los de Funes de hacer daño a la defensa de tres centrales propuesta por Antxon Muneta. Salvo en algún que otro destello individual, el Málaga no conseguía encontrar los espacios para entrar en la defensa jabata. Mucha circulación de balón sin ningún tipo de profundidad. Por la izquierda, Rafita y Niño no podían a pierna cambiada y eso facilitaba el trabajo defensivo a los burgaleses. Tenía que buscar soluciones Funes en el descanso para voltear la contienda.

El primer intento de cambiar el contexto del choque fue dar entrada a Ochoa para el comienzo de la segunda mitad. Rafa Rodríguez, sustituido. No cambió demasiado la cosa en los primeros compases del segundo acto. A punto estuvo de llegar el 2-0 en un córner. Mala salida de Alfonso Herrero y al final la tuvo que acabar sacando sobre la línea Carlos Puga.

Ochoa empata el partido

Minuto 59. Por fin llegó la conexión que dio al Málaga el empate. Dani Lorenzo encontró el pase bueno al espacio hacia Puga, que la puso en el corazón del área para que a la primera Adrián Niño no, pero a la segunda Ochoa sí la mandase al fondo de la portería. Estuvo en sitio justo el internacional irlandés para tocarla de cabeza por encima de una salida a la desesperada de Juanpa.

Joaquín por Adrián Niño. Segundo cambio en el Málaga. Partido nuevo de media hora. El Mirandés ya no se conformaba con quedarse atrás guardando el resultado. Volvieron a empujar los de Miranda de Ebro. El gol del empate parece que sentó peor al Málaga que a su rival. Se volvió loco el partido. Podía caer para cualquier lado. Paradón ahora de Alfonso Herrero a un disparo de falta directa de Javi Hernández.

Estaba bonito el partido, hasta que el árbitro decidió cargárselo. Hay algunos que si no son los protagonistas no están tranquilos. Moreno Aragón, granadino del colegio madrileño, decidió pitar un penalti en un córner porque, literalmente, Puga sujetó a un rival y se dejó caer. Ni los del Mirandés sabían qué había pitado. Y como hay contacto, pues el VAR a otra cosa. Carlos Fernández lo convirtió para hacer su doblete.

Desquiciado ya el Málaga CF, que pudo empatar en el 97 con un taconazo de Galilea que se fue lamiendo el palo. Fin a la racha. Aprendizaje para lo que queda, que es mucho.