Funes reclama: "Que alguno de esos penaltis también nos lo piten a nosotros"

Juanfran Funes salió a rueda de prensa después de su primera derrota con el Málaga CF en LaLiga Hypermotion. Tuvo que ser ante el colista, contra el CD Mirandés (2-1) y en un partido marcado irremediablemente por la polémica arbitral. El técnico blanquiazul señaló errores del equipo, pero también reclamó: "Que alguno de esos penaltis también nos lo piten a nosotros".

Balance

"Es verdad que entramos bien en el partido en los primeros minutos. Tuvimos el palo, pero a partir de ahí nos hicimos previsibles. En la salida ya vieron que no había profundidad en izquierda, nos taparon ahí. No identificamos fijar a los puntas para salir con superioridad a los pasillos laterales, nos quedamos demasiado en el eje. Tampoco fuimos capaces de romper la espalda, que era lo que buscábamos con los dos puntas. Decidimos después cambiar un poco a estructuras distintas. Es mérito suyo, era difícil la circulación, encontrar ventajas. Sí que es verdad que nosotros debíamos jugar más rápido, cambiar en menos toques porque se ajustaban bien. Nosotros no teníamos la ruptura. A partir de ahí, encajamos el gol. Ha habido situaciones en las que nos hemos precipitado. Después del descanso estamos mejor con la entrada de Aarón, llega el gol y otra vez se vuelve loco el partido. Tenemos que medir eso mucho mejor".

Ocasiones

"Mala suerte no. Es una circunstancia de lo que hemos hecho. Tenemos que pensar qué cosas debemos hacer mejor para irnos a un nivel de juego mucho más alto. Creo que somos capaces y en eso hay que pensar. Lo demás son excusas que no nos llevan a ningún sitio. En este ambiente frío, nos hemos quedado helados. Hay que seguir mirando hacia delante. No es el final de nada, es el principio de algo. A pensar en el siguiente partido y no hay más. Tenemos a la Cultural ahora. Hablábamos de la dificultad de ganar fuera de casa. Solo ha habido una victoria fuera de casa en la jornada y se produce en el último minuto y de penalti. La dificultad va a estar en todas las jornadas, tenemos que pensar en nosotros".

Vestuario

"Ellos están fuertes. Creen en la idea. Derrotas vamos a tener todos. Algunos acumulan varias. Vemos grandes equipos que les cuesta mucho ganar, a todos nos va a costar. Lo que sí es importante es que seamos capaces de mantener la línea de juego. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero intentar tener la fortaleza para seguir en lo que queremos hacer, es la parte más importante de todo esto".

Ochoa fue el goleador del Málaga CF. / LaLiga

Penalti

"Si lo pita el árbitro, es penalti. A partir de ahí, que alguno de esos penaltis también nos lo piten a nosotros. No podemos achacar eso. Quizás hemos cometido nosotros más errores que el árbitro y esos errores son los que tenemos que ser capaces de identificar. Si cometemos la torpeza de poner el dedo en el árbitro, mal hacemos. Este equipo también recibió un penalti hermano de esto. A ver si la semana que viene tenemos la suerte de enganchar uno. Si eso es penalti, ha habido 150 faltas en el partido. Valorar eso... Tenemos que quedarnos con lo nuestro. Que el foco esté en lo que está en nuestra mano".

Soluciones tácticas

"Estábamos teniendo un problema por dentro, nos superaban en número y desde fuera no cerrábamos. En ataque intentamos corregir con Niño. A él lo queremos arriba, no en banda, pero no hemos leído bien la anchura del jugador de dentro. Los que quieren participar de fuera dentro tienen que ser más anchos, si no es difícil progresar. Necesitamos jugadores importantes por dentro. Cuando ha entrado Ochoa ha sido capaz de recibir fuera, no desesperar tanto. Hemos encontrado buenos minuts. El aprtido estaba por fuera ganando por dentro. A ver si encontrando tres por dentro éramos capaces de obtener ventaja. Quizás tampoco hemos sido capaces de tener esa determinación de los jugadores por fuera y eso ha hecho que la balanza no se haya desequilibrado".