Calendario
Málaga CF - Albacete: Horarios de la 27ª jornada de LaLiga Hypermotion
El equipo blanquiazul volverá a jugar en horario nocturno, como está siendo habitual en las últimas semanas
El Málaga CF se va a tener que acostumbrar a jugar en horario nocturno. LaLiga ha dado a conocer los horarios de la 27ª jornada de Segunda División y a los blanquiazules les tocará recibir al Albacete en La Rosaleda a última hora del domingo. Será el domingo 22 de febrero a las 21.00 horas.
El conjunto blanquiazul está repitiendo horarios en los últimos anuncios de LaLiga en función de si juega en casa o fuera. Este lunes, juega en Miranda de Ebro a las 20.30 horas frente al CD Mirandés. Y dentro de dos semanas, en la siguiente salida a San Sebastián, lo hará en el mismo horario frente al filial de la Real Sociedad (lunes 16 de febrero, 20.30 horas). En casa, sin embargo, le va a tocar hacerlo en domingos a las 21.00 horas, tanto en la próxima jornada contra la Cultural Leonesa (domingo 8) como en esa jornada 27 frente al Albacete (domingo 22).
Los de Funes ya viene de jugar en el último tramo horario en las dos últimas jornadas, frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel (domingo) y contra el Burgos en La Rosaleda (viernes).
Horarios confirmados
Jornada 24. Mirandés - MÁLAGA CF: lunes 2 de febrero, 20.30 horas.
Jornada 25. MÁLAGA CF - Cultural Leonesa: domingo 8 de febrero, 21.00 horas.
Jornada 26. Real Sociedad B - MÁLAGA CF: lunes 16 de febrero, 20.30 horas.
Jornada 27. MÁLAGA CF - Albacete: domingo 22 de febrero, 21.00 horas.
