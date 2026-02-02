Las notas de los jugadores del Málaga CF en la derrota frente al Mirandés

El Málaga CF cayó en campo del colista y puso fin a su racha de seis victorias consecutivas y nueve jornadas sin perder. Los blanquiazules se fueron de vacío de la visita al Mirandés en Anduva en un partido en el que no mostraron el nivel de encuentros anteriores y marcado por un polémico penalti en el tramo final. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (8) Hizo paradones que evitaron goles. Adivinó el lado del penalti, pero no pudo detenerlo.

Puga (5) Incisivo. Puso el balón del 1-1. Protagonista en el polémico penalti decisivo.

Recio (4) Sufrió con Carlos Fernández. Tuvo algún error de entendimiento con Einar.

Einar Galilea (4) Descolocado en el 1-0 del Mirandés. A punto de empatar de tacón en el descuento. Vio la quinta amarilla y cumplirá sanción.

Rafita (4) No tuvo su mejor noche. No pudo dar profundidad a pierna cambiada. Sufrió atrás.

Izan Merino (4) Le costó aparecer para dar salida al balón. Superado en el centro del campo.

Rafa Rodríguez (3) Desaprovechó la oportunidad. Errático con balón. Sustituido al descanso.

Dani Lorenzo (6) El faro del equipo en Anduva. De lo poco salvable. Desequilibrante.

David Larrubia (5) Siempre atrevido, le costó tener continuidad. Dejó varios detalles.

Adrián Niño (4) Desdibujado. Poca participación hasta ser cambiado. No tuvo su día.

Chupete (5) Una al palo nada más empezar. Sujetado entre tres centrales. Noche complicada.

Suplentes

Ochoa (6) Oportunista. Hizo el 1-1 de cabeza.

Joaquín (2) No consiguió romper por la izquierda.

Juanpe (SC) Sin incidencia en el partido.

Jauregi (SC) Salió en el 82 y apenas tocó balón.