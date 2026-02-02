CD Mirandés - Málaga CF: Contra el colista y Anduva

El kilómetro 24 de este maratón que es LaLiga Hypermotion para el Málaga CF pasa por Miranda de Ebro. El conjunto blanquiazul, lanzado en la clasificación tras seis victorias consecutivas y nueve jornadas sin conocer la derrota, llega al campo del colista, el Mirandés, que necesita imperiosamente sumar para reengancharse a la lucha por la permanencia. El encuentro de este lunes en Anduva, a donde regresó el equipo jabato a comienzos del 2026, enfrentará a dos escuadras en dinámicas totalmente opuesta y que ahora mismo luchan por objetivos muy dispares. Esto es sinónimo de nada en esta categoría cuando el balón eche a rodar.

Dinámicas dispares

Será el encuentro que cierre la 24ª jornada en Segunda. El Málaga CF ya conoce el resultado de todos sus rivales más directos. Sabe que seguirá en puestos de play off salvo descalabro y tiene la oportunidad de recuperar la tercera plaza en caso de victoria. Lo más importante, seguir llenando el zurrón de puntos y seguir posicionándose en los puestos de cabeza para cuando llegue la hora de la verdad. Por contra, el Mirandés es colista, no gana desde hace siete encuentros y tiene la salvación cada vez más complicada.

El Málaga CF se ejercitó ayer en Lezama. / Málaga CF

El conjunto blanquiazul cuenta con hasta 10 bajas para el partido. Algunas son ya conocidas de lesionados de larga duración -Moussa, Ramón, Luismi o Álex Pastor- u otros que ya llevan fuera varias semanas -Dani Sánchez, Víctor García o Brasanac-, pero además arrastra otras sensibles más recientes. Lobete, pese a haberse reincorporado al grupo durante la semana, seguirá ausente por esas molestias en la rodilla y Murillo y Dotor no estarán disponibles por sanción. Eso hará que Funes tenga que hacer cambios obligados en el once con respecto a la pasada jornada, además de haber completado la convocatoria con los canteranos Arriaza y Andrés.

Alternativas en el once

Lo más normal es que la baja de Murillo sea suplida por Ángel Recio en el central diestro. Pero para relevar a Dotor hay varias alternativas. Rafa Rodríguez, Ochoa, Juanpe… o un cambio de sistema y jugar con dos puntas, dando entrada a Adrián Niño junto a Chupete, como en los últimos encuentros a domicilio. Tanto el once como el sistema a utilizar de entrada será una incógnita hasta minutos antes del choque.

En el conjunto burgalés también hay un par de bajas por sanción. Alberto Marí, pretendido el pasado invernal por el Málaga, e Iker Córdoba, expulsado en el último encuentro, no estarán disponibles para la cita. Por contra, la novedad en la lista de Antxon Muneta es Maras, reciente incorporación, que ya está listo para debutar si así lo desea su técnico.

Partido en lunes frente al colista, frente a un Mirandés que se agarra a su regreso a Anduva -donde ha sumado un punto de seis posibles- para agarrarse a la permanencia. Y el Málaga a lo suyo, a por un triunfo más que le ponga tercero y mirando muy de cerca al ascenso directo. Sin confianzas, sin miedo. Con mucho por ganar.