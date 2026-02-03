Cinco claves para entender la primera derrota del Málaga CF de Funes

La racha del Málaga CF de Funes terminó este lunes en Anduva con una derrota ante el Mirandés 2-1, tras un mal partido, pero con un polémico final. El equipo no tuvo continuidad en su juego ni sostuvo el nivel de intensidad que venía mostrando en las últimas semanas, sobre todo tras la llegada del técnico de Loja al banquillo de Martiricos.

Fallos evitables

El arranque del partido en Miranda de Ebro fue prometedor, con posesión y una llegada clara al palo, pero el rival ajustó pronto su juego y su plan de partido: repliegue, presión a partir de medio campo y castigo inmediato a cada pérdida malaguista. Al Málaga CF le faltó profundidad durante los 90 minutos. El 1-0 llegó desde un detalle defensivo evitable en un centro lateral, con Carlos Fernández libre en zona de remate. Castigo para un Málaga CF demasiado timorato.

Celebración del primer gol del Mirandés. / LFP

Empate tras el descanso

Tras el descanso, el partido no cambió de manera sustancial hasta que apareció la mejor conexión del encuentro —pase al espacio, llegada de Puga y remate de Ochoa tras un primer intento de Niño— para el 1-1. Sin embargo, el empate tampoco sirvió para estabilizar al Málaga: el choque se abrió, volvió el ida y vuelta y el Mirandés encontró más situaciones de amenaza, incluida una falta directa que obligó a una parada casi imposible de Alfonso Herrero, que salvó lo que hubiera sido entonces el 2-1.

Un ¿penalti? decisivo

El desenlace final lo marcó un penalti que solo vio el colegiado, Moreno Aragón. A la salida de un córner, una "presunto" empujón de Puga que el VAR no corrigió, decidió el 2-1 definitivo. ¿Merecido? Pues es verdad que el Málaga, aun teniendo opciones de puntuar, no acumuló suficientes tramos de control ni presencia en área rival para merecer algo más que un final apretado.

Herrero se lamenta de no haber parado el penalti que dio la victoria al Numancia. / LFP

Las razones que explican la derrota blanquiazul en Anduva se pueden resumir en estas 5 claves

1. Falta de continuidad en el juego

El Málaga empezó con buenas sensaciones y una ocasión clara, pero no sostuvo ese inicio. Tras el primer cuarto de hora, el partido se le hizo largo: menos precisión, menos ritmo y una sensación de equipo “atascado” que solo vivió de algunos fogonazos.

2. Plan del Mirandés: presión y transiciones tras pérdida

El Mirandés cedió la posesión, esperó su momento y apretó a partir de medio campo. Cada error en salida o pase arriesgado se convirtió en un aviso, porque los locales robaron con facilidad y atacaron con verticalidad.

3. Primer gol en un centro lateral mal defendido

En un encuentro cerrado, el primer gol del rival llegó por un detalle defensivo. La zaga no ajustó bien en el área y Carlos Fernández recibió solo en zona de remate para definir con comodidad: una acción que cambió el contexto del partido sin que el Mirandés necesitara dominar.

4. Posesión del Málaga CF sin profundidad

El equipo de Funes movió el balón, pero le costó mucho encontrar ventajas. La estructura con tres centrales del rival cerró carriles y obligó a los blanquiazules a circular por fuera, con poca amenaza real y escasa presencia en el área durante la mayor parte del partido

5. Falta de control tras el 1-1… y penalti decisivo

El 1-1 llegó por fin con una buena conexión (pase al espacio, llegada de Puga y remate de Ochoa), pero no estabilizó el partido: el duelo se abrió y entró en un ida y vuelta que el Málaga CF no aprovechó. El desenlace quedó marcado por el rocambolesco penalti señalado en un córner, una acción muy discutida que inclinó definitivamente el marcador.