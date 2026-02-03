La Cultural Leonesa preparará en Marbella el partido contra el Málaga CF

El Málaga CF recibe este domingo a la Cultural Leonesa en la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, aunque el rival se enfrenta a una semana atípica en su calendario. El conjunto de Cuco Ziganda voló este martes hasta la Costa del Sol para preparar su visita a La Rosaleda en las instalaciones del Marbella Football Center.

Borrasca como bienvenida

Una de las razones para trasladarse hasta el sur era el clima. La plantilla ha preparado sus últimos encuentros con nieve y lluvia como grandes protagonistas. En un principio, estaba asegurado que Málaga les recibiera con un tiempo más agradable, pero la realidad va a ser bien diferente hasta el punto que la Junta de Andalucía ha elevado el nivel de alerta por el riesgo por lluvias, viento e inundaciones por la borrasca Leonardo.

También vienen buscando un cambio mental. La 'Cultu' ocupa la vigésima posición después de haber perdido los últimos siete partidos. Aquel 1-2 en el campo del Eibar fue el último triunfo que sacaron los leoneses y esperan que este stage en Marbella les ayude a cambiar la dinámica. Ha viajado el grupo al completo, los futbolistas disponibles y también los lesionados.

Descanso para el Málaga CF

Por su parte, el equipo blanquiazul trabajó este martes en Lezama, la Ciudad Deportiva del Athletic Club. Desde allí volvieron a la Costa del Sol en un día sin novedades. El Málaga CF de Funes retomará sus entrenamientos el jueves. A partir de ahí, tendrá tres sesiones de trabajo para recuperar la senda de la victoria el domingo, a partir de las 21.00 horas, en La Rosaleda.