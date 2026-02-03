El Málaga CF cierra el mercado de invierno sin fichajes ni salidas

El Málaga CF cierra el mercado de invierno sin movimientos de entrada ni salida. Por segunda temporada consecutiva, el club blanquiazul despide la ventana de fichajes de mitad de temporada sin ningún refuerzo y, en este caso, sin que se haya marchado ningún jugador de la plantilla, que podía ser el único temor posible en unas últimas horas de mercado en la que la atención ha estado más sobre el césped que en los despachos.

La calma reinó en el seno de la entidad blanquiazul en el último de día de mercado con respecto a posibles llegadas o salidas. El equipo estuvo centrado en el partido en Anduva, donde estuvieron presentes Loren Juarros, director deportivo, y José María Muñoz, administrador judicial del club. El viaje de los dirigentes con el equipo era una buena prueba de que no se esperaban grandes movimientos en las últimas horas de mercado. Siempre en alerta, por si se pudiera activar alguna salida imprevista, pero trasmitiendo tranquilidad en todo momento.

El director deportivo ya dejó claro que lo normal es que no pasase nada en los últimos días de mercado. El Málaga CF tanteó diferentes opciones a lo largo del mes para reforzar el equipo, pero finalmente se optó por no hacerlo. La opinión de Funes ha sido fundamental en esta decisión. El club blanquiazul no tenía demasiado margen de movimiento en límite salarial, pero se había planteado la incorporación de un lateral izquierdo por las lesiones de Víctor García y Dani Sánchez. La situación clasificatoria del equipo y, sobre todo, la irrupción a un enorme nivel de Rafita en esa posición rebajaron cualquier tipo de urgencia.

Sin salidas

Loren Juarros ya dejó claro en su última aparición pública en la sala de prensa de La Rosaleda que se esperaba un fin de mercado tranquilo en Martiricos. Sin fichajes...i salidas. Pero esto no depende solo del Málaga y la situación no se podía dar por cerrada hasta el último momento. Los últimos días de mercado siempre dejan movimientos inesperados, aunque en esta ocasión no le tocó ser al Málaga el protagonista. No se produjo ninguna marcha indeseada en las últimas horas de ventana. El riesgo de que algún club más poderoso en lo económico viniese a por Chupete o Larrubia, con la temporada que están haciendo, siempre está ahí, pero el plazo se cerró sin sobresaltos.

Moussa, al filial

No se han producido fichajes ni ha salido nadie del equipo en forma de cesión, rescisión o traspaso, pero el Málaga CF sí ha realizado un cambio en su plantilla con el que, además, ha conseguido liberar una ficha profesional, por si hubiera algún tipo de imprevisto en lo que resta de temporada y hubiera que actuar. El club ha decidido bajar al filial a Moussa para que tenga minutos y coja rodaje con el Atlético Malagueño en Segunda Federación en la segunda parte del curso. El central maliense tendrá ficha del filial y, por edad, no podrá jugar más esta campaña con el primer equipo. Desde Martiricos entienden que esta es la mejor solución para la recuperación de Moussa, con vistas a poder regresar la próxima temporada al primer equipo.

Renovaciones

Por otro lado, sí se han dado también otro tipo de movimientos en la plantilla durante este mercado invernal. Durante el mes de enero, el club blanquiazul anunció las renovaciones de Álex Pastor (2028) y Carlos Puga (2029). Ambos terminaban contrato al término de esta temporada y seguirán de blanquiazul las próximas campañas. El central sigue inmerso en la recuperación de su grave lesión de rodilla que le tendrá sin competir hasta la próxima campaña. En el club se confía en la recuperación total del futbolista. En el caso de Puga, no había dudas de que era una renovación estructural. Tres temporadas más para un pilar de presente y futuro.

El Málaga CF ha hecho una apuesta sólida por el bloque actual. Se han ido produciendo renovaciones claves en el proyecto en los últimos meses. El club tiene bien atado, por varias temporadas y con cláusulas considerables, a futbolistas como David Larrubia, Izan Merino, Chupe o Rafita. También tiene bien asegurada la portería con Alfonso Herrero y Carlos López. Y la dirección deportiva ya trabaja en seguir ampliando la vinculación de futbolistas importantes para el futuro del club. El próximo en renovar, con subida de salario y cláusula, debería ser Dani Lorenzo, cuyo contrato expira en junio del 2027.

Noticias relacionadas

Los rivales se refuerzan

Por segunda temporada consecutiva, el Málaga CF no ha materializado ninguna incorporación en el mercado de invierno. El año pasado fue el único de la categoría que se quedó sin fichar y en este mercado invernal de 2026 ha sido de los pocos que se ha quedado blanco. Además de los blanquiazules, los únicos que no se han reforzado han sido el filial de la Real Sociedad y el Eibar. En el último día de mercado hubo bastante ajetreo. Se confirmaron más de 10 operaciones en los rivales del Málaga CF. Una de las más sonadas, el traspaso de Riki Rodríguez, capitán del Albacete, al Dépor. Hubo movimiento hasta los últimos segundos del mercado.