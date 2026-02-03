El Málaga CF y Moreno Aragón: seis rojas, dos penaltis y decisiones incomprensibles

El CD Mirandés-Málaga CF dejó un claro protagonista sobre el terreno de juego de Anduva. Para desgracia del fútbol no vestía ni la camiseta jabata ni la blanquiazul. El colegiado Moreno Aragón volvió a cruzarse en el camino del club de Martiricos y volvió a perjudicar a los de Funes que, sin haber hecho un buen encuentro, se dejaron los tres puntos por un penalti inventado.

La mala noticia es que no fue la primera incidencia. El 'agarrón' de Puga sobre Camello es el último percance de una larga lista que nació hace varias temporadas. El colegiado andaluz señaló en el minuto 87 la pena máxima por un forcejeo de dos jugadores, uno más de los muchos que se producen en cada partido. Reclamaba Funes que alguno de esos cayera del lado del Málaga CF, pero lo que hizo fue condicionar el encuentro. Además, expulsó al segundo entrenador Juan Carlos Andrés por "protestar de forma ostensible desde el banquillo una decisión arbitral".

El árbitro señaló penalti de Puga sobre Camello. / LaLiga

Temporada 2019/20

Es el último, pero esta historia comenzó en la temporada 2019/20. El Huesca se situaba en puestos de play off mientras los blanquiazules se sostenían a duras penas por encima del descenso. Primero, señaló un penalti inexistente de Diego González para colocar el 1-2 justo al filo del descanso, con 10 minutos de añadido, a la vez que expulsó a Lombán para afrontar media hora del encuentro con uno menos.

Temporada 2020/21

Volvieron a cruzarse el Málaga CF y Moreno Aragón en la temporada 2020/21, hasta en dos ocasiones. Una de ellas fue ante el Girona. El equipo catalán llegaba a La Rosaleda jugándose el play off a tres jornadas del final. El resultado fue la roja a Josué Mejías en el minuto 16. Ese mismo curso, también expulsó a Yanis Rahmani frente al Logroñés con una hora de partido por delante.

Temporada 2022/23

Llegó el Málaga CF-Racing de Santander en el partido clave por la permanencia en la temporada 2022/23. Una lucha directa entre ambos hasta que Moreno Aragón expulsó a Genaro por una patada en el primer minuto de la segunda parte. Camino libre para el conjunto de José Alberto, que terminó marcando y certificando la salvación, por contra de los blanquiazules.

Temporada 2024/25

No se volvieron a ver hasta la temporada 2024/25 con el Albacete como equipo local. Tuvo que llamarle el VAR por dos tarjetas rojas manifiestas en cuestión de un minuto. Se quedaban con dos jugadores menos los manchegos, pero no tardó nada Moreno Aragón en reducir esa ventaja. Castigó a Izan Merino, el más joven de todos, con una expulsión que no pretendía más que igualar fuerzas.

Habrá que ver si se vuelven a cruzar el Málaga CF y el colegiado andaluz. Hasta el momento, no ha hecho más que dar problemas de cabeza.