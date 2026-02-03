En-Nesyri se queda en el Fenerbahçe y el Málaga CF sin pedrea

El mercado de fichajes del Málaga CF se cerró sin salidas ni entradas, pero hay un nombre que siempre vuelve a reflotar en las ventanas de incorporaciones: Youssef En-Nesyri. La formación del delantero marroquí permite que cada movimiento pueda dejar un desembolso importante por el Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, pero los tiempos y la documentación han dejado al club de Martiricos de manos vacías.

El Málaga CF, a la espera

En-Nesyri ha sido protagonista en los últimos días del mercado internacional. Parecía abandonar el Fenerbahçe para militar en la Juventus. Sin embargo, la espera hartó a los italianos y cambiaron de opción. Salió el Al-Ittihad Club a escena para sustituir a Benzema, después de un enfado por una oferta de renovación irrisoria, pero el club saudí se va a quedar sin el francés y también sin su recambio después de que la FIFA haya rechazado las reclamaciones de todas las partes.

En Nesyri celebra un gol con el Málaga CF. / Málaga CF

Turcos y cataríes entablaron conversaciones este 1 de febrero, el penúltimo día de mercado, para el traspaso del exjugador blanquiazul. Las horas pasaban y el fichaje seguía sin ser oficial. La realidad ahora es que Benzema sí que se ha marchado al Al-Hilal, pero En-Nesyri no se va a mover después de problemas con la documentación que no han llegado a buen puerto. Así que el Málaga CF tendrá que esperar para recibir una pedrea por el que fuera su delantero, siempre bienvenida a las arcas de Martiricos.

Comunicado del Fenerbahçe

Este ha sido el comunicado con el que el Fenerbahçe lo ha hecho oficial:

"El proceso de transferencia de N'Golo Kanté y Youssef En-Nesyri con el Al Ittihad Club ha sido llevado a cabo meticulosamente por nuestro club en todos los aspectos, según lo planeado.

De acuerdo con las solicitudes de nuestro equipo técnico, se han alcanzado acuerdos con los jugadores; se han completado los exámenes médicos del jugador a transferir, se han obtenido las autorizaciones necesarias y nuestro club ha cumplido con todas sus obligaciones en tiempo y forma. La documentación relacionada con el registro de la transferencia se ha cargado al sistema correcta y completamente dentro del plazo establecido.

Sin embargo, debido a que el club contrario introdujo incorrectamente la información pertinente del TMS, las transacciones no pudieron completarse dentro del plazo de registro de transferencias, independientemente de nuestro club. Por consiguiente, se solicitó una prórroga, nuestro club mantuvo las conversaciones necesarias con la FIFA y se tomaron todas las medidas necesarias para resolver el problema. A pesar de ello, el club contrario no ha completado las transacciones sin presentarnos ninguna justificación.

Como resultado de estos acontecimientos, lamentablemente el proceso de transferencia no pudo finalizarse.

Entendemos y compartimos la decepción que este proceso ha causado dentro de nuestra comunidad".