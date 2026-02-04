Cuerpo técnico
Moreno Aragón deja al Málaga CF sin su segundo entrenador los próximos dos partidos
Pese a que el acta del colegiado apenas recoge "protestar de forma ostensible desde el banquillo una decisión arbitral" como motivo de la expulsión, Juan Carlos Andrés estará fuera del banquillo contra la 'Cultu' y la Real Sociedad B
El CD Mirandés-Málaga CF y la actuación del árbitro Moreno Aragón le ha salido muy cara al cuerpo técnico blanquiazul, tanto que va a perder a uno de sus miembros los dos próximos encuentros. Juan Carlos Andrés, segundo entrenador y mano derecha de Funes, verá el partido contra la Cultural Leonesa y contra la Real Sociedad B desde la grada.
El gallego fue una de las tantas personas que se escandalizó por el penalti señalado a Carlos Puga al final del encuentro en Anduva. Reclamó que esa pena máxima no se tendría que haber producido y acabó expulsado con tarjeta roja. El acta simplemente se limitó a recoger: "El técnico Andrés Costas, Juan Carlos fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar de forma ostensible desde el banquillo una decisión arbitral".
Hasta ahí. No incluye ni las palabras ni los gestos con los que protestó de "forma ostensible". Pues esas dos líneas referentes al segundo entrenador le han salido muy caras al Málaga CF. "2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD" es lo que recoge el comunicado del comité de disciplina tras la celebración de la jornada 24.
Galilea, apto para la Cultural
El que sí va a poder estar en la convocatoria frente a la Cultural Leonesa es Einar Galilea. El central vasco recibió su cuarta amarilla de la temporada en Anduva y tendrá que tener cuidado para alargar todo lo posible su partido de sanción por acumulación de tarjetas. Había existido cierta confusión, pero simplemente llegará apercibido el domingo al duelo de La Rosaleda. Izan Merino y Puga son los otros dos jugadores que también tienen cuatro amarillas.
La buena noticia para Funes es que recupera para este fin de semana a Dotor y a Murillo, ambos limpios tras cumplir su proceso de sanción. Demostraron ser piezas fundamentales dentro del equipo y todo apunta a que este domingo volverán al once inicial.
