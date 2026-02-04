Funes define su Málaga CF

Han pasado 10 jornadas de LaLiga Hypermotion desde que Funes cogiera los mandos del Málaga CF. Desde entonces, el técnico de Loja, conocedor de muchos de los jugadores de su paso por La Academia, ha ido tocando teclas hasta colocar al equipo en los puestos de play off hasta el punto de definir una idea muy clara: los imprescindibles, los puestos con posibles alternancias y los futbolistas que no cuentan para el cuerpo técnico.

Funes no ha querido reforzar al equipo en el mercado de invierno porque su confianza es absoluta en la plantilla, aunque la práctica puede diferir. Ha utilizado a 23 futbolistas en estas 10 jornadas y el mapa sitúa a todos ellos en distintas realidades. Al menos, por el momento.

Núcleo imprescindible

Hay cinco jugadores que lo han jugado prácticamente todo en estos 10 partidos de Segunda División. Dos de ellos no han abandonado ni un solo minuto el césped. Uno es Alfonso Herrero, con 900 minutos en su cuenta personal y sin competencia en la portería, y le acompaña un futbolista que se ha hecho indiscutible para el nuevo técnico blanquiazul en el centro de la zaga, Einar Galilea, también con pleno de minutos.

Einar Galilea es el único jugador de campo que lo ha jugado todo con Funes. / LaLiga

Puga (887), Larrubia (878) e Izan Merino (868) son otras de las piezas inamovibles del once del Málaga CF, completando un amplio porcentaje de los partidos que se han disputado. A ellos también se puede sumar Dani Lorenzo (722). Es otro de los que lo ha jugado casi todo, pero tuvo que quedarse en el banquillo frente al Sporting de Gijón por unas molestias en los isquiotibiales. Un bloque que vive en un estado futbolístico en plenitud.

Jugadores importantes

El siguiente escalón lo lidera Dotor (680). Se perdió la derrota frente al Mirandés por acumulación de tarjetas y habitúa a ser el primer cambio. Por detrás llega Chupe (586). El pichichi blanquiazul inició su camino con Funes desde el banquillo hasta que empezó a ser una fábrica de goles con seis titularidades consecutivas. Joaquín, alternando salidas desde el once o el banquillo según el sistema es el 4-3-3 o el 4-4-2, es el siguiente (572).

A partir de ahí, se abre un hueco de jugadores que han vivido momentos cambiantes. Adrián Niño (460), Recio (454), Murillo (452), Rafita (450) y Víctor (428) han salido y/o entrado en el once por momento de forma, lesiones o rendimiento, pero han sido importantes en algún momento de estas 10 jornadas. Rafa Rodríguez (227) acostumbra a ser el primer cambio, mientras que Ochoa es el renacido con el cambio de entrenador (205).

Minutos residuales

Hay una parte de la plantilla que, por razones físicas o futbolísticas, ha jugado entre 1 y 100 minutos: Jauregi es el tercer delantero (85), Lobete venía aportando en cifras y la rodilla lo ha sentado (65), Dani Sánchez estaba contando poco y se ha lesionado (35), Haitam ha demostrado no estar al ritmo de sus compañeros (18), Dorrio sumó presencia en Anduva, Juanpe no cuenta con la misma confianza que con Pellicer (12) y Gabilondo (7) ve a aviones pasar por su demarcación (7).

A cero

No obstante, hay dos jugadores que están a cero. Carlos López es uno, sin competencia directa en la portería, salvo en Copa del Rey, y el otro es Javi Montero. Recio se ha colocado por delante en los planes de Funes. Venía para ser uno de los grandes centrales de la categoría y ha quedado relegado por completo al banquillo. Los lesionados Pastor, Luismi, Brasanac, Ramón y Moussa tampoco han jugado.

Así ha quedado definido el Málaga CF de Funes en estas 10 jornadas con un balance de siete victorias, dos empates y una derrota. Algunos miembros de la enfermería podrán subir sus minutos, pero los de arriba parecen inamovibles si mantienen el estado futbolística que ha llevado al equipo de Martiricos a estar en play off.