El Málaga CF busca nuevos goleadores

El Málaga CF se ha destapado esta temporada como uno de los grandes equipos goleadores de Segunda División. Ha alcanzado registros que no se veían desde hace muchos años en el club de Martiricos gracias a la candidatura por el pichichi de Chupe o la apuesta en verano por Adrián Niño. Sin embargo, al cuarto equipo más goleador de LaLiga Hypermotion es uno de los que más reducida tiene la lista de efectivos.

Se da la paradoja de que el Málaga CF es el cuarto equipo de la categoría con más goles registrados (36), pero también la tercera plantilla con menor variedad de futbolistas que han conseguido ver puerta en estas 24 jornadas que competición, apenas nueve. Castellón, Almería, Racing de Santander, Las Palmas o Deportivo de La Coruña suman todos 11 o más.

Nueve goleadores

Chupe es el líder por excelencia de este ranking. Sus 10 tantos le han convertido en candidato real por el pichichi de Segunda. El pasado curso marcó cuatro desde su asentamiento en enero y ya ha superado a Dioni, que fue el máximo artillero en la campaña anterior con siete tantos. Uno menos suma Niño, seis. Completa el podio Rafa con cinco, todos ellos cuando jugaba más cerca del delantero de la mano de Sergio Pellicer.

Larrubia tiene un claro objetivo en 2026: mejorar sus cifras. Ya está en cuatro, los mismos que ha marcado en dos temporadas atrás. El próximo supondrá su récord personal. Dani Lorenzo (tres), Eneko Jauregi (tres), Einar Galilea (dos) y Julen Lobete (2) ocupan la parte baja de una lista a la que sumó el lunes Aarón Ochoa con su primer tanto en Segunda División.

En busca del gol

El caso más anómalo es el de Joaquín Muñoz. El extremo malagueño venía de su mejor temporada goleadora después de los siete tantos registrados con el Huesca el curso pasado. Sin embargo, este curso se mantiene negado de cara a puerta. Además, no es una cuestión habitual porque solo tiene dos campañas en su carrera por Segunda División sin sumar a su casillero ofensivo: esta y la 2023/24, también con el equipo del Alto Aragón.

Joaquín aún no ha conseguido ver puerta este curso con el Málaga CF. / Gregorio Marrero

Por ejemplo, Dani Sánchez marcó la temporada pasada dos goles por los cero de este curso, al igual que Murillo, goleador en Ipurúa contra el Eibar y a la espera esta campaña de poder inaugurar su casillero personal. Carlos Dotor, en su cesión con el Sporting de Gijón 2024/25, también hizo gol hasta en dos ocasiones, aunque su papel como blanquiazul no pasa por ser un especialista ofensivo.

Objetivo de temporada

El año pasado, sin ir más lejos, fueron 15 jugadores los que marcaron gol por los nueve de ahora. Habrá que ver cómo se desenvuelve el equipo en esta segunda parte de la competición. No le ha lastrado ni mucho menos hasta el momento, pero sí puede ser un aspecto diferencial de cara a luchar por cuestiones ilusionantes a final de temporada.