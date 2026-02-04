La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja

Luz verde al importe económico que va a recibir el Málaga CF gracias al mercado de fichajes. No ha sido por una venta directa, sino que se trata de uno de los protagonistas habituales de las ventanas de incorporaciones: Youssef En-Nesyri. El delantero marroquí abandonó Martiricos en 2018, pero continúa dejando dinero aún. Ahora, gracias a su salida del Fenerbahçe en dirección al Al-Ittihad.

Un fichaje en dos tiempos

En-Nesyri ha sido protagonista en los últimos días del mercado internacional. Parecía abandonar el Fenerbahçe para militar en la Juventus. Sin embargo, la espera hartó a los italianos y cambiaron de opción. Salió el Al-Ittihad Club a escena para sustituir a Benzema, después de un enfado por una oferta de renovación irrisoria, y cuando todo apuntaba a que el club saudí se va a quedar sin el francés y también sin su recambio, el periodista Fabrizio Romano ha confirmado que la operación se lleva a cabo.

En Nesyri celebra un gol con el Málaga CF. / Málaga CF

Turcos y cataríes entablaron conversaciones este 1 de febrero, el penúltimo día de mercado, para el traspaso del exjugador blanquiazul. Las horas pasaban y el fichaje seguía sin ser oficial. La realidad ahora es que Benzema sí que se ha marchado al Al-Hilal, pero En-Nesyri parecía no moverse después de problemas con la documentación.

La situación ha cambiado después de que el Fenerbahçe haya intensificado sus conversaciones con la FIFA. ¿A qué se debe el interés? A que la salida del marroquí implicaba la llegada al conjunto turco del francés N'golo Kanté. Por lo que la presión ha sido absoluta para subsanar todos esos problemas que, reconociendo la entidad otomana, ahora parecen haber desaparecido.

Cuantía para el Málaga

Se habla de que el fichaje podría estar entre 14 y 15 millones de euros, y ahí es donde entra el interés del Málaga CF. La FIFA pone en marcha los Mecanismos de Solidaridad para que los clubes se vean beneficiados por la formación de los jugadores. En-Nesyri estuvo tres temporadas en Martiricos, desde La Academia hasta el primer equipo, y cada una de esas tres campañas le corresponde el 0,5% de la venta, el 1,5% total. Según las cifras que se manejan, sería algo más de 210.000 euros.

Habrá que ver cuál es la cuantía definitiva, pero la buena noticia es que esta historia, que este martes parecía completamente cerrada, va camino de resolverse en favor de las arcas del Málaga CF.