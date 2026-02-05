Loren Juarros y la continuidad de Funes: "Mientras no tenga garantías de seguir, es el club el que debe plantearle algo"

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa de este jueves de Loren Juarros fue la continuidad de Juanfran Funes en el banquillo del Málaga CF. El club tomó la decisión hace menos de tres meses de destituir a Sergio Pellicer y sustituirle con el hasta entonces técnico del filial. El lojeño ha dado la vuelta a la situación del equipo y ahora las preguntas van encaminadas a qué va a pasar con su futuro con respecto al próximo curso.

Las respuestas de Loren en sala de prensa dejan clara de que la continuidad del director deportivo de cara a la próxima temporada está en el aire. Juarros termina contrato a final de esta temporada y, por ahora, no ha renovado. Y por sus palabras, parece que la situación no está nada clara y pone la pelota en el tejado del club, es decir, del administrador judicial José María Muñoz y el director general Kike Pérez. "Si me dicen que hable con Funes, hablaré. Mientras no tenga garantías de seguir, es el club el que tiene que plantearle algo", apuntó.

Loren señaló que su propia continuidad "no depende" de sí mismo. Y por sus respuestas, la de Funes, en estos momentos, tampoco. El director deportivo, sin contrato para el próximo curso, no tiene la potestad de decidir qué hacer con una figura tan importante como el entrenador y lo deja en manos de sus superiores. Aunque tiene claro cuál sería su decisión si lo toca tomarla a él: "Yo tengo claro que renuevo a Funes si me mandan". "El club tiene que pensar que es un entrenador de futuro. Hay que convencerle de que es parte de ese proyecto. Igual que en el tema de jugadores. El club está protegiendo a los jugadores. Creo que es una pieza fundamental para el futuro del club, absolutamente", afirmó Juarros.