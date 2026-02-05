Próximo partido
La Cultural Leonesa, próximo rival del Málaga CF, un equipo muy peligroso de visitante
El equipo leonés, que vista este domingo La Rosaleda, ha sumado más puntos a domicilio que en su propio estadio
El camino del Málaga CF en LaLiga Hypermotion continúa con la visita a La Rosaleda de la Cultural Leonesa, un equipo que, pese a las dificultades que muestra en la tabla, se desempeña bastante bien cuando juega de visitante. El conjunto blanquiazul viene de tropezar en campo del Mirandés, colista de la categoría, y no debe tener ningún tipo de confianzas ante otro conjunto que está en puestos de descenso, pero que ya ha puesto en muchos apuros a los más 'gallitos' de la categoría como visitante.
Mejor visitante que local
La Cultural Leonesa es un equipo mucho más fiable cuando le toca jugar fuera de casa que como local. De hecho, es el peor local de la categoría. Solo ha ganado dos partidos en el Reino de León -uno de ellos al Málaga CF en el último partido de Pellicer como técnico blanquiazul-. En total solo ha sumado 9 puntos en su estadio, y ese es el principal motivo por el que está metido ahí abajo. Porque si fuera por sus resultados como visitante, estaría mucho más arriba en la tabla.
Buenos números a domicilio
El equipo del 'Cuco' Ziganda es de esos pocos equipo que ha logrado más puntos como visitante que en su estadio. Cuenta con 25 puntos en su casillero y 16 de ellos han llegado a domicilio. En sus 12 encuentros de visitante, ha sumado cinco victorias, un empate y seis derrotas. Unas cifras bastante respetables que le tienen como el 10º mejor visitante, mientras que en la clasificación total es 20º. Y algunos de esos triunfos han llegado en plazas tan complicadas como la del Racing de Santander (2-4), Valladolid (0-1), Cádiz (1-2) o Eibar (1-2), uno de los mejores locales de la categoría.
Mala racha de resultados
Eso sí, la 'Cultu' no pasa por su mejor racha de resultados, ni en casa ni fuera. Su último triunfo llegó, precisamente, lejos del Reino de León, pero fue hace casi dos meses. No gana desde que lo hiciera el 12 de diciembre en Eibar. A partir de ahí, cinco derrotas y dos empates, incluidos tres tropiezos en las últimas tres jornadas. Sus últimos resultados de visitante han sido una derrota en Ceuta (3-1), un empate en Andorra (1-1) y otra derrota por goleada en campo de la UD Las Palmas (4-0).
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: el río Guadalhorce se desborda, mientras Ronda sigue en alerta roja, pero sin incidentes
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Efectos de la borrasca Leonardo en Málaga: los ríos Guadalteba y Guadiaro superan el nivel máximo y se desbordan
- La FIFA resuelve la venta de En-Nesyri y el Málaga CF prepara la caja
- Los embalses de Málaga recuperan los 400 hectómetros que no sumaban desde el inicio de la pandemia
- El mayor hotel de madera del sur de Europa abrirá en Málaga: así es Kora Oceanika