La Cultural Leonesa, próximo rival del Málaga CF, un equipo muy peligroso de visitante

El camino del Málaga CF en LaLiga Hypermotion continúa con la visita a La Rosaleda de la Cultural Leonesa, un equipo que, pese a las dificultades que muestra en la tabla, se desempeña bastante bien cuando juega de visitante. El conjunto blanquiazul viene de tropezar en campo del Mirandés, colista de la categoría, y no debe tener ningún tipo de confianzas ante otro conjunto que está en puestos de descenso, pero que ya ha puesto en muchos apuros a los más 'gallitos' de la categoría como visitante.

Mejor visitante que local

La Cultural Leonesa es un equipo mucho más fiable cuando le toca jugar fuera de casa que como local. De hecho, es el peor local de la categoría. Solo ha ganado dos partidos en el Reino de León -uno de ellos al Málaga CF en el último partido de Pellicer como técnico blanquiazul-. En total solo ha sumado 9 puntos en su estadio, y ese es el principal motivo por el que está metido ahí abajo. Porque si fuera por sus resultados como visitante, estaría mucho más arriba en la tabla.

Buenos números a domicilio

El equipo del 'Cuco' Ziganda es de esos pocos equipo que ha logrado más puntos como visitante que en su estadio. Cuenta con 25 puntos en su casillero y 16 de ellos han llegado a domicilio. En sus 12 encuentros de visitante, ha sumado cinco victorias, un empate y seis derrotas. Unas cifras bastante respetables que le tienen como el 10º mejor visitante, mientras que en la clasificación total es 20º. Y algunos de esos triunfos han llegado en plazas tan complicadas como la del Racing de Santander (2-4), Valladolid (0-1), Cádiz (1-2) o Eibar (1-2), uno de los mejores locales de la categoría.

Mala racha de resultados

Eso sí, la 'Cultu' no pasa por su mejor racha de resultados, ni en casa ni fuera. Su último triunfo llegó, precisamente, lejos del Reino de León, pero fue hace casi dos meses. No gana desde que lo hiciera el 12 de diciembre en Eibar. A partir de ahí, cinco derrotas y dos empates, incluidos tres tropiezos en las últimas tres jornadas. Sus últimos resultados de visitante han sido una derrota en Ceuta (3-1), un empate en Andorra (1-1) y otra derrota por goleada en campo de la UD Las Palmas (4-0).