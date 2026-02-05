La renovación de Loren Juarros en el Málaga CF: "No depende de mí continuar o no"

El Málaga CF está viviendo un proceso de renovar de forma estructural a sus jugadores más importantes, los que han crecido desde la cantera y los que llegaron en Primera RFEF para asentarse en el equipo. Loren Juarros está siendo el responsable de llevar todas las operaciones, pero hay una de ellas que no es menos importante: su futuro porque el director deportivo acaba contrato este mes de junio de 2026.

El burgalés fue claro y contundente: "No depende de mí continuar o no". Pese a que el balance del mercado de fichajes era el motivo de la rueda de prensa, su relación contractual con el club de Martiricos es toda una incertidumbre: "Mi situación no me quita tiempo. Quiero llevar esto hasta el mejor lugar mientras la administración quiera. Si tengo que limitar mis responsabilidades en el tiempo, me lo dirán. Mientras, voy a hacer lo que estoy haciendo".

Loren está siendo el artífice de renovar al grueso del Málaga CF. / M. García

Tres años en el Málaga CF

No ha tenido Loren una travesía sencilla por el Málaga CF: "Vine con toda la ilusión en una situacion muy complicada en un año de decisiones estructurales, humanas y de organización complicadas. Entendí las decisiones, vine y solo he hecho reafirmarlo. Trabajo para estar todo el tiempo que pueda", pero no se olvida: "No depende de mí".

Por delante tiene muchas decisiones que culminar, como la renovación de Dani Lorenzo, "para que el Málaga CF vaya lo mejor posible, como si fuera el primer día. Creo en el proyecto, ellos también creen. Solo pienso en el Málaga CF. Aquí trabajamos como hay que trabajar. Hemos tenido suerte, aciertos y desaciertos para que el Málaga CF esté aquí. Queda un trabajo tan difícil o más de lo que nos ha llevado hasta aquí".

Loren reconoció que si por él fuera, renovaría a Funes. / Álex Zea

Relación con la directiva

Esa decisión recae sobre José María Muñoz y Kike Pérez. ¿Cómo es la relación en estos momentos? "Nos conocemos más. Las reuniones las tenemos con normalidad cada semana. Lo bueno y lo malo lo sabemos, es como las parejas. En ese camino ha habido discrepancias y aciertos. No somos perfectos, tenemos que tener diferencias de pareceres, es sano y tiene que ser así. La relación es perfectamente normal, no tiene nada que ver con lo que puede pasar".

Así que será una de las grandes decisiones que tiene que tomar el club en esta segunda mitad de temporada, decisiva para su futuro. El administrador judicial ya reconoció en alguna rueda de prensa que se sentarían a partir de febrero. Parece que ese momento ha llegado mientras el equipo se debate por sostener su candidatura en puestos de play off.