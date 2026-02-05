Loren Juarros: "Estoy convencido de que esta plantilla está preparada para jugar un play off"

Loren Juarros compareció este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda para hacer la tradicional rueda de prensa de balance del mercado de invierno. Una ventana de fichajes en la que, por segundo año consecutivo, el equipo blanquiazul no ha reforzado su plantilla. El club de Martiricos ha sido el único de toda la categoría que no ha realizado movimientos, ni de entrada ni de salida, más allá de bajar a Moussa al filial. El director deportivo blanquiazul explicó el motivo de estas decisiones y de los planes de presente y futuro propios y de la entidad.

Mercado sin fichajes

"Tenemos claro la continuidad de los proyectos. No sé si no hacer fichajes el año pasado afectó a ganar o perder más partidos. Cada temporada es diferente, la decisión ha sido consensuada, medida. Entendemos que el equipo tiene los suficientes recursos para competir con garantías. Pensamos que estamos compensados y somos capaces, ya lo hemos sido en la primera vuelta. Hemos evidenciado con Funes que la plantilla tiene capacidad de competir y ganar. Creo que es una plantilla muy compensada. Hay premisas, los parámetros de LaLiga. No ha sido determinante. No teníamos muy claro incorporar, aunque LaLiga nos lo hubiera permitido. No ha sido determinante. Así lo hemos hecho, estamos confiados en que hemos hecho lo acertado y el proyecto tiene que seguir. Todos sabemos la situación del club, hay que tener mucho cuidado en lo económico. La administración judicial viene dada por un tema económico, no nos podemos equivocar en eso. Se tiene en cuenta".

Moussa y Haitam

"La decisión es el proyecto. No solo miramos a lo inmediato, también al medio-largo plazo. Ningún jugador había planteado nada. Han escuchado al club. Moussa no ha tenido continuidad, pero tenemos confianza en su capacidad. Después de la experiencia del año pasado, entendemos que lo mejor para el futuro del jugador y del Málaga es que esté aquí. Que participe con el Malagueño cuando tenga que hacerlo. Haitam llevaba un tiempo largo sin competir. Es un jugador que nos puede dar hasta el final de temporada. Le falta terminar de coger su capacidad. En momentos puntuales nos va a dar cosas".

Fichas libres

"Si hubiésemos pensado que hacía falta algo, lo hubiésemos pensado. No ha marcado nada el tema de las licencias. Moussa va a competir con el Malagueño. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho sin obligación ni premeditación de nada".

Renovación de canteranos

"Es una de las partes, además de tener controlado el mercado. Este equipo va a entrar en un proceso diferente. Se ha generado un equipo. Entramos en un proceso en el que los fichajes van a ser la consolidación de todos estos chicos. Convencerles de que es el sitio de estar más años. Es una tarea que no se deja de hacer. La renovación de Larrubia es una noticia importante. Puga, Álex Pastor... El club sigue trabajando en renovaciones esenciales. Es una tarea que no se ve hasta que se anuncia. La consolidación de todo esto puede ser determinante para el futuro del Málaga".

Renovación de Dani Lorenzo

"Estamos hablando con varios jugadores, cada uno con lo suyo. Estamos intentando convencerles de que es un proyecto de ambición. Para que renueven tenemos que convencerles de que dentro de las limitaciones, este club y la parte deportiva quieren crecer. Ellos tienen que ser partícipes. Hablamos con sus representantes. Lleva un proceso, pero hablamos con ellos".

Posibilidad de agentes libres

"Mirlos blancos libres... no creo que quede mucho. Estamos pensando en recuperar lesionados. El tema del lateral izquierdo nos hizo pensar en incorporar. Viendo la evolución de los jugadores y el rendimiento de Rafita, decidimos no hacer nada. El límite lo marca LaLiga. El equipo va a ser capaz de competir con lo que tenemos. Todo esto hay que seguir alimentándolo. Esa visión de medio y largo plazo es algo que tenemos claro que hay que medir muy bien".

Control de mercados extranjeros

"Hemos mejorado la estructura, podemos seguir mejorando en algunos aspectos. Ya hay un control más exhaustivo del fútbol internacional. Posiblemente, estemos por debajo de otros. Sí estamos empezando a manejar más el fútbol internacional, dentro de las posibilidades. Utilizamos mucho el dato para el control de las zonas de captación. Se está ampliando el tema del visionado".

Jugadores que acaban contrato

"Tenemos que empezar a tomar decisiones. Hablaremos con ellos. Estamos muy contentos con todos. El otro día lo dije, un equipo es la suma total de todos los jugadores. 23, 25, 27 jugadores. Juegan 11 cada domingo. Para que eso funcione bien tiene que haber una armonía entre todos. Verles entrenar cada día de la semana. Es tan importante como otros".

Importancia de un ascenso

"Claro que tiene importancia. Si los jugadores crecen más que el club... Tendrán opciones de ir a una categoría superior. Queremos subir a Primera con ellos. Convencerles de que son fundamentales para que el club suba a Primera División. Queremos que sea lo más rápido posible. El contexto a mi etapa en la Real es muy diferente. Había un trabajo de años, filosofía... Lo tenían claro. Había una base más sólida que la de aquí. Si somos capaces de sujetarles, todo será más rápido y más fácil. Si subes consolidado y construido también es importante. Posiblemente, tengas más posibilidad de no tener un retroceso. Cómo subes también es determinante. Es subir y quedarte".

Sensaciones sobre el estado del equipo

"Estoy convencido de que este equipo está preparado para jugar un play off. Eso va a depender de que sigamos manteniendo el rendimiento de las últimas semanas. En el momento que aflojemos... Nos pasará lo que ha pasado antes o a otros equipos. Nadie quiere una derrota, pero sería impensable pensar que no iba a llegar una derrota. Ya somos mortales, que nos sirva para seguir. Que seamos conscientes de eso. ¿Capacidad? Creo que sí".

¿Satisfecho con su trabajo?

"Estoy satisfecho de dónde está el Málaga. Fue una llegada muy dura. El club tuvo que tomar decisiones drásticas. Tenemos que estar satisfechos todos. Estamos compitiendo en el fútbol profesional a buen nivel. Estamos creciendo poco a poco y de manera estable. ¿El ascenso sería una solución? Todo cambia, pero la exigencia se multiplicará por 10. Cuando lleguemos, tenemos que estar bien firmes. Falta ampliar un poco todo. Organización, recursos humanos, instalaciones... Ir mejorando poco a poco. Hay que seguir implementando cosas".

Penalti en Miranda de Ebro

"Es un árbitro que históricamente no ha tenido suerte con el Málaga. Las decisiones las toman en su momento. Tenemos claro que el penalti es dudoso... o solo lo vio él. Nos tenemos que mantener al margen. Te benefician y te perjudican. No fue la única razón por la que no empatamos o ganamos".