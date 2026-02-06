El deporte malagueño se une en la lucha contra el cáncer infantil

Los clubes deportivos más representativos de Málaga se sumarán durante el mes de febrero a una iniciativa impulsada por la Agrupación Unidos Contra el Cáncer. Málaga CF, Unicaja Baloncesto y Costa del Sol Málaga unirán fuerzas con motivo del Día Mundial del Cáncer Infantil, que se conmemora el próximo 15 de febrero.

Esta acción conjunta del deporte malagueño tiene como objetivo dar visibilidad y concienciar sobre la lucha contra el cáncer infantil, llevando este mensaje a los aficionados en los distintos encuentros oficiales de los clubes participantes.

Actividades programadas

En el caso del Málaga CF, La Rosaleda acogerá acciones de sensibilización en el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, que enfrentará al conjunto blanquiazul con el Albacete Balompié, el próximo 22 de febrero. Concretamente, la acción que llevará a cabo el Málaga CF será el Escort Kids de la Agrupación Unidos Contra el Cáncer, por segundo año consecutivo. Los niños y niñas participantes saltarán al terreno de juego de la mano de los jugadores, luciendo una equipación conmemorativa, y se realizará posteriormente una foto de familia sobre el césped de La Rosaleda.

Por su parte, el club cajista realizará sus diversas actividades en el partido Unicaja–MoraBanc Andorra de este sábado 7 de febrero (19:00 horas) en el Martín Carpena, mientras que el Costa del Sol dedicará el choque frente al Rocasa Gran Canaria en Carranque del sábado 14 de febrero (19:00 horas).

El acto de presentación de las actividades se ha celebrado en la sala de prensa del Estadio La Rosaleda. Han acudido representantes de la Agrupación Unidos Contra el Cáncer, así como Basti, por parte de la Fundación MCF, Carlos Cabezas, por parte de Unicaja Baloncesto y Pepa Moreno, del Club Balonmano Femenino Costa del Sol, además de Paco Cantos, concejal de Derechos Sociales, y Abel García, Director Médico del Hospital Regional Universitario de Málaga.