Recuperación
Entrenamiento del Málaga CF: Paso adelante de Víctor García
El lateral zurdo se entrenó junto al resto de los disponibles en el penúltimo entrenamiento de la semana antes de recibir en La Rosaleda a la Cultural Leonesa
Buena noticia para el Málaga CF. Uno de sus muchos lesionados ya está más cerca de reaparecer. Víctor García ultima su puesta a punto y este viernes ya pudo sumarse al entrenamiento junto al resto de los disponibles. El lateral zurdo lleva de baja desde comienzos de este 2026 y en breve será un activo más para Funes, aunque el técnico blanquiazul reconoció en sala de prensa que para el encuentro de este domingo ante la Cultural Leonesa en La Rosaleda aún puede ser precipitado.
"Es una buena noticia. Ha hecho el entrenamiento completo, de inicio a fin. Quizás convenga que acumule entrenamientos. Una cosa es el alta médica y otra el alta deportiva. Llegar a un rendimiento alto te lleva a acumular sesiones de nivel. Está disponible, si quisiésemos podíamos alinearlo. Le va a venir bien acumular. Ya veremos para el domingo. Con el paso de los días se va a ir encontrando mucho mejor", explicó Funes en la rueda de prensa previa al choque frente a la 'Cultu'.
Alivio en el lateral izquierdo
La recuperación de Víctor García es una gran noticia para un Málaga CF que se había quedado con el lateral izquierdo del equipo bajo mínimos. Tanto Víctor como Dani Sánchez, aún en plena recuperación, han coincidido lesionados y ha tenido que ser Rafita el que coja el testigo en el costado zurdo de la zaga en una posición que no es la suya. El canterano ha estado a un nivel espectacular, y eso ha provocado que el equipo no haya sufrido en esa posición mientras sus dos laterales zurdos se recuperaban.
Precisamente, las lesiones de Víctor García y Dani Sánchez hicieron plantearse a los dirigentes blanquiazules la posibilidad de acudir al mercado de invierno para reforzar dicha posición. Pero las actuaciones de Rafita y la buena marcha de la recuperación de ambos les llevó a optar por no incorporar ningún otro futbolista. La opinión de Funes también tuvo mucho que ver.
Entrenamiento de este viernes
Además de Víctor, Moussa -ficha del filial- también se reincorporó al grupo. Por su parte, Dani Sánchez, Darko Brasanac, Ramón, Luismi y Pastor continuaron con sus respectivos tratamientos específicos de recuperación.
Este sábado (10.30 horas), última sesión de entrenamiento antes de recibir el domingo a las 21.00 horas a la Cultural Leonesa en La Rosaleda.
