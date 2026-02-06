Funes, en la previa del Málaga CF - Cultural Leonesa: "Los jugadores han demostrado que no tienen miedo"

Larga comparecencia de Juanfran Funes en la previa del Málaga CF-Cultural Leonesa de este domingo. El técnico blanquiazul insistió en varias ocasiones en olvidar lo ocurrido en la pasada jornada en Anduva y centrarse únicamente en el próximo encuentro, del que quiso dejar clara su "dificultad". "Llevan una semana en Marbella concentrados, se lo están tomando en serio y serán difícil de batir", señaló. "Será un partido bonito", añadió

Rival: Cultural Leonesa

"Ya nos gustaría tener los puntos de visitante que han conseguido ellos. Llega un momento de la Liga que empiezan a sentir la necesidad de los puntos. Eso hace a todos los equipos más peligrosos. Es un equipo que aprovecha bastante bien la calidad en el eje. Bicho, Ojeda... Tienen velocidad por fuera. Si les dejas jugar, te pueden hacer mucho daño. Se parece más al Burgos, por estructura. Si hablamos de fútbol. Con el Mirandés no te ves expuesto a que te sometan con el balón, se aprovechan del error. La 'Cultu' es capaz de someter a rivales de entidad, tienen jugadores con talento."

Rival de la zona baja

"Sabemos como es la Segunda División. Estás en un sitio... y la posición es muy relativa. Son más importantes los puntos. Puedes ir tercero y estar a un partido de ser 12º. La posición es relativa hasta la última jornada. Hay que fijarse en cómo afrontan los partidos de visitante. Si enganchan tres, cuatro partidos... Nosotros estábamos en descenso. No hay muchas diferencias entre todos los rivales ahora mismo".

Conclusiones de Miranda de Ebro

"La espina es no ser capaces de mantenernos en la eficacia de otros partidos. De no intentar hacer cosas que nos habían hecho diferenciales. Quizás fue mérito del Mirandés. Se trata de tener la pelota, pero para llevarla a sitios donde hacer daño. No lo hicimos. La posesión es relativa. Para circulaciones estériles... Nos faltó ser capaces de llevar la pelota al eje. No fuimos capaces de marcar las diferencias. Nos regalaron la pelota en sitios donde no podíamos hacer daño. Nos faltaron pases que hacen daño. No tenemos que tener miedo. El riesgo conlleva a ese tipo de cosas. No podemos irnos a la situación cómoda. Tenemos que tener la pelota, pero para hacer daño. Hay que generar espacios y hacer carreras donde la participación con el balón no va a existir. Faltaron desmarques de ruptura. Tenemos que sostener eso. Hay partidos en los que no sale todo como uno espera. La parte importante es que uno siga intentando hacerla".

Estado anímico de la plantilla

"Los he visto muy bien. No queremos ni que hablen de San Sebastián ni del Mirandés. Ya lo hablamos los primeros días de la semana. Desde el jueves, muy metidos en la 'Cultu'. Sabemos la dificultad del partido. Lo han entendido bien y no se han parado en Miranda. Hacer un buen partido el domingo es lo más importante".

Víctor García

"Es una buena noticia. Ha hecho el entrenamiento completo, de inicio a fin. Quizás convenga que acumule entrenamientos. Una cosa es el alta médica y otra el alta deportiva. Llegar a un rendimiento alto te lleva a acumular sesiones de nivel. Está disponible, si quisiésemos podíamos alinearlo. Le va a venir bien acumular. Ya veremos para el domingo. Con el paso de los días se va a ir encontrando mucho mejor".

Dotor y Murillo

"Quiero hablar de la 'Cultu'. Ya pasó. Nos tenemos que centrar en el siguiente. Ellos no podían cambiar el partido, estaban sancionados. ¿Qué pueden hacer ahora? Vienen de hacer muy buenos partidos antes. Esa línea de semanas anteriores te hace presagiar que la van a poder seguir mostrando. No han salido por lesión o por un espacio grande de tiempo. Siempre es una gran noticia. Tenemos más gente que puede salir por sanción. Venían haciendo muy buenos partidos, muchos. Es una gran noticia que vuelvan a estar disponibles".

Respeto arbitral

"Fui bastante explícito, dije lo que pensaba. Los técnicos y jugadores tenemos que centrarnos en lo que podamos cambiar. Irnos de ahí nos despista. Hablar de situaciones... Centrarnos en nosotros y no en lo que podíamos haber hecho. Ojalá caigan para el otro lado. No tenemos silbato ni autoridad para pitar un penalti. Centrarnos en lo que está en nuestra mano. Lo del penalti ya está claro, sobra explicarlo. Falta lograr situaciones de juego para lanzar 14 veces a puerta. Si nos quedamos en la injusticia, ahí estamos... No queremos quedarnos ahí. Sabemos que el domingo lo van a hacer bien".

Su futuro en el banquillo

"Todo tiene sus tiempos y plazos. Estoy contento porque no era fácil apostar por el entrenador del filial que iba último en Segunda RFEF. Estoy agradecido por la oportunidad. Pienso en disfrutarla. Ahora, con el mercado cerrado, empiezan situaciones distintas. Cuando uno siente que tiene miedo de perder algo, siente miedo, empieza a pensar en otras cosas. El miedo inhibe todo lo bueno. Sin miedo, es más fácil ser atrevido, vivir con riesgo, alegría, ilusión... Me tengo que centrar en disfrutar de la oportunidad que me han dado. Cada día que estoy aquí, quiero disfrutar. Lo que tenga que pasar, pasará. Estoy muy tranquilo, es un regalo para mí".

¿Exceso de responsabilidad?

"Hace ocho semanas, la responsabilidad era que íbamos a descender. Ahora... el play off. Ellos ya han demostrado que no andan con miedo. Si no tuviesen ese atrevimiento, estaríamos con menos puntos. Han demostrado que no tienen falta de atrevimiento. Más miedoso que en descenso... Era una posibilidad que se había vivido. Ahora no pueden vivir con miedo. Lo muestran en el día a día. Es muy importante. Su juventud les puede llevar ahora a vivir eso con muchas ganas. ¿Para cuánto nos dará? Por lo pronto, para competir con la 'Cultu'. Para el domingo, la gente que venga al estadio va a ver un equipo con alegría e ilusión. Esa parte no ha dejado de estar".