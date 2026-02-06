Cultural Leonesa - Málaga CF: El verdugo de Pellicer no estará en La Rosaleda

El Málaga CF recibe este domingo a la Cultural Leonesa, un rival peligroso a domicilio, pero que llega en mala dinámica y con el enfado de su gente por lo que fue el final del mercado de invierno. Y además, el equipo del ‘Cuco’ Ziganda llegará a La Rosaleda sin Lucas Ribeiro, uno de sus futbolistas más destacados, que ya fue protagonista en el partido de la primera vuelta en el Reino de León.

Lucas Ribeiro fue expulsado hace dos jornadas en el partido frente al AD Ceuta y le sancionaron con dos partidos. Y el segundo de ellos es el que jugará la ‘Cultu’ este domingo frente al Málaga CF. Por tanto, Ziganda no podrá contar con uno de sus fijos, que ya ha marcado tres goles este curso. Uno de ellos, al equipo blanquiazul en el encuentro jugado en León a mediados de noviembre.

El equipo blanquiazul cayó en el Reino de León por 1-0 con ese tanto del brasileño en lo que fue el último partido de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga CF. Ese gol de Ribeiro, que acabó provocando la derrota malaguista en tierras leonesas, pudo ser determinante para que desde las oficinas de Martiricos tomasen la decisión de poner punto y final de la etapa de Pellicer en el banquillo blanquiazul. El equipo arrastraba una muy mala dinámica, sobre todo fuera de casa, y ese partido fue la puntilla para el de Nules.

Cambios en la ‘Cultu’

El equipo leonés, que lleva desde el martes concentrado en Marbella preparando el partido, llegará a La Rosaleda con esa baja importante de Lucas Ribeiro, mientras que recupera a Bicho en el centro del campo tras superar una lesión que le ha hecho perderse los últimos tres partidos. Además, la ‘Cultu’ ha sufrido cambios en su plantilla a lo largo del mercado de invierno. Se han marchado del equipo jugadores que tenían protagonismo como Pibe, Juan Larios o Jordi Mboula, además de Paraschiv y Paco Cortés, que han cortado sus cesiones en el equipo leonés. Por contra, han incorporado a Homam Al-Amin (Al-Duhail), Víctor Moreno (Villarreal) y Peru Rodríguez (Real Sociedad B). Y podrían seguir firmando en el mercado de futbolistas libres, aunque eso ya no afectará al Málaga.