Martiricos o Universidad: ¿Qué ubicación de Málaga es mejor para la construcción de la Nueva Rosaleda?

Quedan años para ver terminada la Nueva Rosaleda. Teniendo en cuenta que Málaga renunció a ser sede del Mundial 2030, pues no será antes de esa fecha. ¿Cuándo será una realidad? Imposible saberlo viendo lo que ha dado de sí todo este proceso desde que se anunció el proyecto mundialista fallido hace ya casi tres años. Pero en los próximos meses deben tomarse decisiones muy importantes para sentar las bases de lo que será en el futuro un nuevo estadio para el Málaga CF y la ciudad. Y uno de los aspectos básicos que deben determinar las instituciones públicas -Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial y Junta de Andalucía- es la ubicación de esa Nueva Rosaleda.

Las tres propietarias del estadio han encargado un nuevo estudio para decidir qué emplazamiento es el más adecuado para construir la Nueva Rosaleda. Un proceso que también está teniendo que sortear problemas para su adjudicación y que debe concretarse en las próximas semanas. Según los plazos marcados en un principio, las conclusiones de este estudio deberían ser conocidas antes del verano. Son cinco las opciones que se manejan: Manzana Verde, San Cayetano (Puerto de la Torre), Lagar de Oliveros, Ampliación de la Universidad o mantenerla en su ubicación actual en Martiricos. Y conforme pasan los días y semanas estas dos últimas opciones (Martiricos o Universidad) son las que van tomando más fuerza, a la espera de conocer los resultados del estudio encargado.

Estadio La Rosaleda. / Jorge Zapata

Debido a las complejidades que presentarían algunas de las alternativas planteadas, las dos opciones que parecen más sensatas y entre las que se va a debatir son la de remodelar La Rosaleda actual en su misma ubicación o la de trasladarla a la zona de la Ampliación de la Universidad, alejada de la zona más céntrica de la ciudad. Tanto una como y otra opción tienen sus ventajas e inconvenientes, en función también de lo que se quiera plantear finalmente.

Martiricos, la opción preferida por la afición

Si se pregunta al grueso de aficionados malaguistas que suelen acudir a La Rosaleda, la mayoría apuestan en estos momentos por mantener el estadio en su ubicación. Por diferentes motivos. La zona de Martiricos ya es prácticamente considerada como centro de la ciudad, o lo será en poco tiempo, y permite a miles de aficionados acudir al estadio a pie. Para muchos es una comodidad. Además, está bien conectada con el transporte público en autobús y en el futuro habrá, como mínimo, una parada de metro en el Hospital Civil, a menos de un kilómetro del estadio, con la posibilidad de que el Metro de Málaga acabe llegando hasta la zona de La Rosaleda. Y para los que vienen en coche desde diferentes puntos de la provincia, está muy bien conectada con la autovía, tanto para salir a la zona de la Axarquía como hacia la parte oeste (salida por Valle Inclán) y norte (salida por Ciudad Jardín) de la provincia.

Mantener La Rosaleda ahí también tiene sus inconvenientes, sobre todo a la hora de la remodelación. Siempre se ha argumentado que, por la limitación del río, hay poco espacio para construir un estadio de 45-50.000 espectadores. Y el mayor inconveniente de todos, si no hay otra solución, sería el traslado del equipo a otro campo mientras dure la obra. Esto acabó siendo uno de los motivos esgrimidos para la renuncia al mundial y desde el club transmiten que abandonar La Rosaleda varias temporadas podría suponer un enorme perjuicio, quizás insalvable, en lo económico y lo deportivo.

Para que La Rosaleda pueda remodelarse en su ubicación actual y convertirla en un estadio moderno de, como mínimo, 45.000 espectadores tendría que darse esa condición: que el Málaga CF no la abandonase mientras se construye el nuevo estadio. Es decir, hacerlo por fases, mientras el equipo jugar sus partidos, ya sin el agobio de los plazos para llegar a tiempo el Mundial. Hay voces que empiezan a verlo como posible, incluso con propuestas concretas que ya han llegado al club y al propio alcalde Francisco de la Torre.

Javier Sánchez Ruiz, abonado y accionista del Málaga CF desde hace décadas, ha planteado al Málaga CF y al Ayuntamiento, mediante un escrito y alguna reunión presencial, una posibilidad para remodelar La Rosaleda por encima de los 50.000 espectadores -cree que menos se queda pequeña ya con el nivel actual de abonados y lista de espera- sin que el equipo ni sus aficionados abandonen el campo durante varias temporadas. Luego tendrían que ser los técnicos los que dieran luz verde a que esta opción, o alguna parecida, sea viable.

En su propuesta, Javier plantea desplazar el estadio unos metros hacia el IES La Rosaleda, ocupando la Avenida de la Palmilla y parte del descampado del recinto colindante. Así, habría espacio suficiente para construir un estadio de mayor envergadura, prácticamente desde cero, y por fases, empezando por la Tribuna principal. En su idea, habla de una situación parecida a lo que hizo el Athletic con el Nuevo San Mamés en Bilbao, por hacernos una idea.

Este accionista blanquiazul, perteneciente a la APA, tiene claro que La Rosaleda debe quedar donde está, argumentando el resto de opciones queda lejos y sería un desplazamiento engorroso cada fin de semana para muchos aficionados. En esta propuesta, se solventaría el problema de que el Málaga CF no tuviera que abandonar su casa durante años, una línea roja para el club en sus circunstancias actuales.

La Ampliación de la Universidad, la otra opción preferida

De moverse La Rosaleda a otro lugar, parece que la única opción que coge forma es la de Ampliación de la Universidad, entre Teatinos y Los Asperones. San Cayetano y Lagar de Oliveros queda muy alejado del núcleo poblacional y en la Manzana Verde no parece ser viable un estadio de esas características. En la Ampliación hay espacio -no tendría las complejidades de la zona de Martiricos con el río-, cuenta con las ventajas de que el estadio se haría completamente desde cero -habría que calcular costes- y que la afición podrían transportarse con facilidad en autobús o metro.

Pero también tiene una serie de inconvenientes. Desaparecería la opción de ir a pie al estadio (más de una hora andando desde el centro), salvo para los aficionados de la zona, y en el futuro puede haber problemas de aparcamiento. Es una zona donde se están construyendo o se van a empezar a construir muchas viviendas -más de 2.000- y podría generar colapso los días de partido.

La Nueva Rosaleda no será una realidad hasta dentro de varios años, más allá del 2030, pero las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para el éxito o fracaso del nuevo de proyecto de un estadio de más de 45.000 espectadores para el Málaga CF, la ciudad y la provincia malagueña.