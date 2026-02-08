Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jornada 28

El Día de Andalucía se celebrará con derbi del Málaga CF en Los Cármenes

El Granada CF ya promete ambientazo de gala para recibir al lojeño Funes y todo el potencial de La Academia el sábado 28 de febrero a partir de las 18.30 horas

Málaga CF y Granada CF empataron a dos en el derbi de la primera vuelta.

Málaga CF y Granada CF empataron a dos en el derbi de la primera vuelta. / Gregorio Marrero

Fran Extremera

Fran Extremera

Ya hay fecha y hora para celebrar por todo lo alto el Día de Andalucía. Y es que LaLiga no ha dejado escapar la ocasión para poder fijar en la festividad del 28 de febrero un derbi tan intenso como el que siempre ofrecen Málaga CF y Granada CF. Será a partir de las 18.30 horas cuando unos y otros se enfrenten sobre el césped del Nuevo Los Cármenes.

El último sábado de este mes verá por lo tanto vestirse de gala a la capital nazarí. La vigésima octava jornada liguera vendrá marcada en tierras andaluzas por uno de los duelos que tradicionalmente más público moviliza, debido a la proximidad geográfica entre ambas capitales y la vecindad que también poseen varias de las comarcas de ambas provincias.

Noticias relacionadas

Duelo histórico

La rivalidad histórica se remonta, en especial, a una década de los años setenta en la que las escuadras de una y otra provincia se codeaban con los mejores clubes españoles. En la actualidad, la buena relación entre ambas aficiones es más que evidente. Suele reinar la concordia y, por el horario establecido para el próximo 28-F, se espera un nuevo e inolvidable espectáculo futbolístico y humano en la ciudad granadina.

