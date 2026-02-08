La hora de los atrevidos

Funes tiene claro lo que quiere de sus jugadores. Ha pretendido desde su llegada al banquillo que su equipo sea valiente y atrevido. Y esa es la imagen que ha dado el Málaga CF en la mayoría de los partidos. Ahora, después de que hayan llegado las primeras curvas de la era Funes con la derrota en Anduva, es el momento de volver a demostrarlo. Hacía tiempo que el conjunto blanquiazul no vivía esta situación clasificatoria, viéndose con opciones de pelear en la zona noble de la tabla, y le toca hacer ver que está capacitado para ello.

El Málaga CF recibe este domingo en La Rosaleda (21.00 horas/LaLiga TV) a la Cultural Leonesa, un equipo que ocupa uno de los puestos de descenso. Igual que el Mirandés, con el que tropezó hace solo seis días. Pero en esta ocasión el choque en casa, donde más seguro se muestra el equipo, donde solo ha perdido un partido en toda la temporada. Los blanquiazules se encomiendan a su gente para regresar la senda positiva que le ha llevado en 10 jornadas de pelear por no descender a verse en luchando en la zona de play off.

Málaga y Cultural Leonesa luchan por objetivos muy dispares en estos momentos. Los de Funes quieren seguir una semana en puestos de play off, mientras que los del ‘Cuco’ Ziganda quieren sumar para abandonar cuanto antes la zona roja. Aún así, el equipo de Maritircos debe tener cero confianzas. Para muestra, lo ocurrido la pasada jornada en Anduva ante el colista. Y además, porque aunque la ‘Cultu’ solo tenga 25 puntos en su casillero, 16 de ellos los ha sumado de visitante. Por ejemplo, ha conseguido ganar en campo del Racing de Santander, líder.

El conjunto blanquiazul cuenta con varias altas para el partido. Regresan tras cumplir sanción tanto Murillo como Dotor, y lo más lógico es que regresen al once. También vuelve Lobete tras superar unas molestias en la rodilla. La duda está en Víctor García, ya recuperado entrenando con el grupo, pero aún sin ritmo suficiente. La vuelta de Murillo y Dotor seguramente provoque la salida de la alineación de Recio y Rafa Rodríguez. Por lo demás, habrá que ver qué decide Funes en ataque. ¿Dos puntas? ¿O dar entradas de nuevo a Joaquín en detrimento de Adrián Niño?

Los del ‘Cuco’ Ziganda también llegan a Málaga con novedades. Recuperan a Bicho, pero no podrán contar con Lucas Ribeiro, autor del gol del triunfo leonés en la primera vuelta, por sanción por segundo partido consecutivo. También podrá ser de la partida Chacón, que se perdió el encuentro frente al Dépor por la ‘cláusula del miedo’.

El equipo blanquiazul regresa a La Rosaleda. Lo hará en la última franja horaria del domingo. Parece que puede haber tregua de lluvia durante el partido tras muchos días de agua en la capital de la Costa del Sol. Por si acaso, lleven capucha o paraguas reglamentario. Toca volver a animar, toca volver a ganar para seguir soñando.