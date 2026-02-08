Málaga CF 2-1 Cultural Leonesa: Larrubia desata la locura en La Rosaleda

A veces el fútbol es justo y acaba ganando el único equipo que lo busca. Y cuando cuentas con un jugador del nivel de David Larrubia tienes aún más opciones de que la victoria caiga de tu lado. El ‘10’ blanquiazul firmó una obra de arte en el añadido, minutos después de que él mismo hiciera el 1-1, para dar un triunfo que relanza al Málaga tras la derrota en Miranda de Ebro. Hubo que sufrir hasta el final, hubo que armarse de paciencia para superar las pérdidas de tiempo del rival, pero así gusta más. En casa, en el descuento y con un gol de bandera que desató la locura entre los casi 25.000 malaguistas presentes en La Rosaleda.

El ritmo muy lento en los primeros minutos del partido. Ningún equipo conseguía imponerse con el balón. Empezó el Málaga volcar el campo hacia la portería de Edgar Badía. Llegaron los primeros acercamientos que tuvo que achicar la zaga cazurra. Combinaban bien los blanquiazules por la banda derecha. Puga, Larrubia, Dotor, Izan Merino... Generaron superioridades por ahí y no pudo aprovecharse por malos últimos pases.

Partido muy espeso. Mucho balón del Málaga, pero en zonas poco peligrosas. El balón estaba demasiado tiempo en los centrales. Cómodo la ‘Cultu’, bien posicionada, sin descoserse. Dura entrada sobre Puga en un contraataque. Amarilla para Sergi Maestre. Pidió un castigo mayor La Rosaleda, no hubo intervención desde la sala VAR. La tuvo el equipo blanquiazul a los 38 minutos. Joaquín roba, Chupe conduce y asiste a Dotor, que no estuvo acertado en la definición. La mandó a córner Badía.

La 'Cultu' marca al filo del descanso

Y de la ocasión clara para el Málaga, al gol de los del ‘Cuco’ Ziganda a cinco minutos para el descanso. Sorprendió el exmalaguista Iván Calero con un disparo lejano que se coló pegado al palo derecho de la portería de Alfonso Herrero. Pudo hacer más el meta blanquiazul. Se puso el encuentro cuesta arriba justo antes del descanso. No había hecho demasiado el rival, pero acertó en una de las pocas que tuvo en los primeros 45 minutos.

Reacción de Funes en el descanso. Ochoa entró por Dani Lorenzo. La tuvo el Málaga para empatar nada más salir de vestuarios. Paradón de Edgar Badía a un cabezazo de Chupe a la salida de un córner. Apretó el acelerador el Málaga. Otra parada de Badía, ahora a un tiro al palo corto de Joaquín. Se ganó la amarilla el meta visitante por las reiteradas pérdidas de tiempo en los saques de puerta.

El show de Larrubia

Más del Málaga. Otro intento de Chupe que repele Badía. A la segunda, Larrubia la mandó alta. Lo merecía el conjunto blanquiazul, y lo encontró. Ahora sí que Badía no pudo hacer nada ante el remate a bocajarro de Larrubia. Chupe la puso rasa y apareció el ‘10’ en el segundo palo para igualar el partido.

Estaban preparados para entrar Niño y Juanpe, pero el tanto del empate frenó los cambios. Los hizo en el minuto 70. Ahora sí, Niño y Juanpe, al campo. Se marcharon Sustituidos Izan Merino y Joaquín. Seguía perdiendo tiempo el equipo leonés. Triple cambio ahora en las filas visitantes. Yayo, Bicho y Diego Collado entraron el verde. Se lio el Málaga en la salida y pudo costar muy caro. Marcó la ‘Cultu’, pero el tanto fue anulado por falta previa sobre Dotor. Desde el VAR dieron validez a lo señalado por Alonso de Ena.

Una obra de arte

Buscaba el 2-1 con ansia el Málaga. Eso le hizo partirse y el partido se rompió. Y continuaban las pérdidas descaradas de tiempo del rival. Jauregi por Chupe. Último movimiento en el Málaga. Solo un equipo lo buscó y ese fue el que se llevó la victoria. Ya en el descuento, Don David Larrubia puso La Rosaleda patas arriba con un chicharro de bandera. La cogió donde le gusta, recortó hacia dentro y la puso en la escuadra, fuera del alcance de Edgar Badía.

Ya no volvió a perder tiempo la ‘Cultu’. Un castigo a la más absoluta racanería. Ahora tenía prisa y protestó que Dotor tardase mucho en salir del campo. Lástima. Se volcó, el Málaga resistió los últimos achuchones y dejó los tres puntos en casa para continuar, una semana más, en zona de play off. ¡A disfrutar!