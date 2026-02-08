El Málaga CF, quinto, gracias a su remontada

El Málaga CF tuvo que sudar de lo lindo para poder remontar la diana de Iván Calero para una Cultural Leonesa que llegaba a La Rosaleda en puestos de descenso y muy necesitada de puntos. Irrumpió un fin de semana más David Larrubia para anotarse un doblete que pone a su equipo con 41 puntos y una docena de triunfos en su casillero. A cuatro puntos del ahora líder, Castellón, y licencia para poder soñar con todo.

El cuadro blanquiazul es quinto. Esa posición no variará pasado este lunes. Pero la distancia con la cabeza está condicionada al encuentro que este lunes medirá a Racing y Mirandés en El Sardinero. Los cántabros son provisionalmente segundos, con 44 puntos, tres más que el Málaga CF. Y por delante de los de Juanfran Funes también figuran Deportivo, con 43 puntos, y la UD Almería, que con 42 es cuarta clasificada.

Real Sociedad B

El próximo encuentro para los malaguistas no se celebrará hasta el lunes 16, con visita al feudo del filial de la Real Sociedad, de manera que habrá una semana entera para preparar un duelo con el que prolongar este sueño. Lejos queda una recta final de 2025 en la que el margen con el descenso forzó la destitución de Pellicer.

No obstante, el castellonense ya pidió a la afición que mantuviera todo su apoyo a los chicos. Esa confianza en La Academia, donde el propio Funes ha sido principal protagonista en las últimas temporadas, es el principal aval de un grupo que sigue rompiendo moldes en este arranque de 2026.

Alberto González

Más lejos queda el siguiente encuentro en La Rosaleda. Será un duelo entre colegas con origen común en los banquillos. Porque el domingo 22, también desde las nueve de la noche, volverá a Martiricos el Albacete del toloxeño Alberto González (con su hermano Enrique como segundo). El héroe copero rememorará así su pasado como preparador en La Academia, ese mismo camino por el que también ha labrado su futuro como preparador profesional el propio Funes.

Noticias relacionadas

El lojeño ha dejado atrás el traspié en Miranda de Ebro, donde ha cosechado la única derrota en su nuevo periplo al frente del primer equipo. Y lo ha hecho con la misma tenacidad que ha demostrado desde el principio. Sus pupilos nunca dejan de mirar al arco rival.