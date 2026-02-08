Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente a la Cultural Leonesa

El Málaga CF suma una nueva victoria en La Rosaleda. Esta vez, frente a la Cultural Leonesa y con remontada incluida gracias a los dos goles de David Larrubia, el segundo de ellos en el tiempo de descuento. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (5) Pudo hacer más en el gol de la 'Cultu'. Luego hizo algunas buenas intervenciones.

Puga (7) Mucha presencia en ataque con balón para crear superioridades. Titán en defensa.

Murillo (8) Líder de la zaga blanquiazul. Muy sólido durante todo el partido. Sin titubeos en las disputas.

Montero (5) Impacientó a La Rosaleda con el balón. Falto de ritmo en algunas acciones.

Rafita (6) Intentó desbordar, le cuesta más a pierna cambiada. Bien en tareas defensivas.

Izan Merino (6) Quiso empujar hacia adelante al equipo en la segunda mitad. Demasiado pausado en algunas jugadas.

Dotor (8) No paró de ofrecerse, desmarcarse y dar soluciones. Clave en este esquema de Funes.

Dani Lorenzo (5) Más errático de lo normal. Fue sustituido al descanso. No le salieron las cosas.

David Larrubia (10) Se echó el equipo a la espalda. Doblete para firmar la remontada. El segundo gol, una obra de arte para cerrar la victoria. Está con mucha confianza. De dulce.

Joaquín (5) De menos a más. Consiguió desbordar alguna vez en la segunda mitad. Algo impreciso.

Chupete (7) Asistente en el 1-1. Lo intentó de todas las maneras y Edgar Badía le negó el gol.

Suplentes

Ochoa (6) Muy dinámico. Muy participativo en la segunda mitad. Aportó.

Adrián Niño (5) Entró poco en juego. No paró de pedirla con desmarques.

Juanpe (6) Buenas acciones en el juego aéreo en el tramo final.

Jauregi (SC) Entró en el 87. Guerreó al final.