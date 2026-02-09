Einar Galilea será baja frente a la Real Sociedad B por sanción

Baja confirmada en el Málaga CF de cara a la próxima jornada. Pasó desapercibido durante el encuentro frente a la Cultural Leonesa, pero luego el acta arbitral reflejó una tarjeta amarilla a Einar Galilea que le hará perderse el encuentro del próximo lunes frente a la Real Sociedad B en San Sebastián. Pese a no jugar por unas molestias, el central vasco fue amonestado por el colegiado por unas protestas en el descanso.

Acta arbitral

"En el descanso del partido, el jugador (4) Galilea Azaceta, Einar fue amonestado por el siguiente motivo: por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones". Así lo reflejó en el acta del partido el árbitro maño Alonso de Ena Wolf.

Galilea estaba a solo una amarilla de cumplir ciclo de amonestaciones. Por lo que esta tarjeta le impedirá estar frente al filial de la Real Sociedad en un encuentro que se jugará finalmente en Anoeta.

Oportunidad para Montero

El defensa vasco fue suplente frente a la Cultural Leonesa debido a unas molestias musculares. Funes reveló en la sala de prensa posterior al choque que no era gran cosa y que incluso podría haber participado a lo largo del encuentro, pero se optó por darle descanso y brindar la oportunidad a Javi Montero. Con esta sanción, Einar tendrá ahora una semana más de margen para recuperarse al 100% de esos problemas físicos. Si todo sigue su curso normal, Montero volverá a estar de inicio en San Sebastián.