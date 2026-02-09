Funes: "Hemos sido justos vencedores"

Juanfran Funes compareció en rueda de prensa. Contento y aliviado después de una victoria del Málaga CF sobre la Cultural Leonesa que, en palabras del técnico blanquiazul, debería haber llegado "mucho antes". "Hemos sido justos vencedores", asimiló, además de informar sobre una lesión de Dani Lorenzo y unas molestias de Einar Galilea para dar paso a Javi Montero en el once.

Balance

"Valorar por encima de otras cosas la actitud. Cuando estábamos en la primera parte siendo muy superiores, nos sujetaban y nos costaba finalizar, pero terminamos con cinco disparos, ellos dos y marcan uno. Estábamos siendo superiores. Nos merecíamos ir ganando. Cuando te encuentras bien y controlas el partido, el gol es una losa de agua fría. Pero ellos han demostrado que tienen ganas. La afición nos ha llevado en volandas. La Rosaleda empuja mucho, nos permite marcar los tiempos del partido. No nos hemos precipitado, ellos han perdido tiempo desde el inicio. Suele crisparte y eso te lleva a acelerarte. Valoro nunca desistir. Entiendo que hemos sido justos vencedores. Va a hacer que lo disfrutemos más. No sé si han sido 18 disparos por tres de ellos, deberíamos haber ganado mucho antes".

Victoria de mucho trabajo

"Ellos han decidido muy bien. Nos tapaban bien, no encontramos profundidad. Nos costó enganchar el último pase. Ellos también juegan. La energía no es eterna. Todo lo que ha acontecido en la segunda es fruto de la primera. Ellos no tenían energía para defendernos. Los cambios nos han sostenido. Que hayamos tenido paciencia, desde la actividad, nos ha dado la oportunidad de ganar. No encontrábamos la acción para encontrar la ventaja. Hemos trabajado mucho el partido".

Ochoa

"Ha estado a un nivel sensacional. Da gusto verlo jugar así, es capaz de adaptarse, siempre mejora la jugada. Él ha dado ritmo al partido. Se lesiona Dani. Ha llegado Aarón a cubrirlo todo. Lo ha demostrado con talento, con tesón. En el Málaga CF estamos de suerte porque lo hace cada vez con más continuidad".

Dani Lorenzo y Montero

"Lo de Dani ha sido terminando la primera parte. No hemos querido gastar una ventana, nos exponía después. Veremos este lunes el alcance de la lesión. Einar ha tenido alguna molestia los últimos días, no es grave, podría haber jugado. Javi estaba entrenando muy bien. Él estaba poniendo todo de su parte, podía ser el momento. Era un partido difícil. Cuando llevas tiempo sin jugar te pones en el foco, ha estado a buen nivel. Quizás la continuidad le dé la oportunidad de mostrar su mejor versión".

Larrubia

"Ahora hablaba con él. Le pedí que tenía que llegar a un número de goles y ha hecho dos este domingo. Si hay algún jugador que conocemos bien aquí es Larrubia. Poco tengo que añadir. Es sensacional. La determinación y la aportación ayudan mucho. Lo difícil es mantenerlo en el tiempo y está siendo capaz. Es muy importante para nosotros porque no es cosa de un día".

Rivales cerrados atrás

"Cualquier equipo que te cede la iniciativa y que se cierra atrás, se expone a que tengas más acercamientos, pero sabemos que tenemos que defender muy lejos de nuestra área. Cada vez se le da más valor a sumar contra el Málaga. Cuesta hacer el primer gol. Hay que llevar un ritmo de circulación alto, que sea imposible aguantar los 90 minutos. Vemos equipos de arriba a los que les cuesta abrir el partido y sostener grandes diferencias. Cualquiera te puede meter en problemas. Han disparado dos veces y mira dónde la han puesto, tienen talento. Más que fijarnos en la posición, hay que valorar la dinámica. No es fácil ser capaz de disparar 18 veces a puerta. Le doy mérito, le daremos el valor que merece con el tiempo".

Riesgo en la salida de balón

"Hay una realidad y es que la pelota cuando va, vuelve más rápido. Si hubiésemos desesperado, igual la vía hubiese sido más lenta. Los caminos cortos con baches son más largos que las autopistas con seis carriles. El riesgo nos va a dar muchos puntos. Se pone el foco en una zona así porque está cerca de la portería, pero no se valora el regalar la pelota. Se echarían las manos a la cabeza si le diésemos la pelota al rival y que marque. Habrá días con cara y otros con cruz, lo importante es que salga más veces de cara. Esta es nuestra condición y será el camino".

El arbitraje volvió a ser polémico en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Arbitraje

"Ha habido varias jugadas discutibles. No sé si es suficiente para que sea falta. También nos han agarrado más que el otro día para ser penalti, a Chupe. Ha habido agarrones. A lo mejor el partido podría acabar 4-2. Si el árbitro pitó penalti, era penalti".

Conocimiento de los rivales

"La parte importante es que nosotros tenemos que generar adaptaciones para enfrentarnos a los rivales. Te estudian y te van a contrarrestar. Hay que anticiparse con el crecimiento. El gran reto es ser capaces de, aun siendo atrevidos y querer imponernos, generar otras ideas para que no nos cojan. Con el talento de nuestros jugadores va a ser posible. Si esa evolución aparece, nos esperan días agradables. Este partido ya ha terminado. Que se disfrute. Este lunes cerramos la puerta y pensaremos en San Sebastián. Vamos a ganar y sabemos que va a ser complicadísimo. Sabemos de la dificultad y nuestro esfuerzo está en pensar en cómo vamos a ser capaces".