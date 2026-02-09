El Málaga CF renueva a Aaron Ochoa hasta 2029

El Málaga CF da otra paso adelante en la consolidación de su proyecto deportivo. El club blanquiazul ha anunciado este lunes la renovación de Aaron Ochoa hasta 2029. El joven futbolista terminaba contrato al final de la siguiente campaña y con este movimiento queda atado por tres campañas más.

El internacional en las categorías inferiores por Irlanda lleva ya varios cursos asentados en el primer equipo pese a su juventud y desde la llegada de Funes al banquillo está volviendo a recuperar protagonismo. Sin ir más lejos, este domingo volvió a jugar la segunda parte al completo en la victoria frente a la 'Cultu' y lo hizo a buen nivel, mostrando cada día que su confianza va a más. Hace solo una semana fue el autor del gol en la derrota en Miranda de Ebro.

Ochoa lleva en el primer equipo desde el curso 23/24, temporada de su debut. Fue uno de los protagonistas de esa mágica prórroga que le dio el ascenso al Málaga CF a Segunda. Antoñito Cordero se llevó los focos por ese último gol, pero antes de ese llegó otro de Dioni que fue provocado por un rechace a un tiro lejano de Ochoa.

Trayectoria en el primer equipo

Durante la temporada 23/24, con apenas 16 años, Aaron Ochoa debuta con el primer equipo y forma parte del plantel que logra el inolvidable ascenso a LaLiga Hypermotion en Tarragona. Entre la campaña anterior y la actual ha sumado 40 encuentros oficiales con el Málaga, en Liga y Copa, donde este curso ya ha anotado sus primeros goles en ambas competiciones.

Proyecto de presente y futuro

El Málaga CF tiene claro que su proyecto pasa por que la gente de la casa acaben siendo los líderes del equipo. Ya se está viendo reflejado este curso sobre el verde con las actuaciones de jugadores criados en La Academia como Larrubia, Chupe, Dani Lorenzo, Murillo, Rafita... El club sigue dando pasos para que todos estos activos sigan ligado al club los próximos años. Se renovó hasta 2028, por ejemplo, a Larrubia y Chupe. Con esta renovación de Ochoa se va un paso más allá. Y el próximo debería ser Dani Lorenzo, que también termina contrato en 2027.