Málaga CF: Ramón, con el grupo casi un año después

La semana ha arrancado con una gran noticia para el Málaga CF. Casi un año después de sufrir una grave lesión en la rodilla derecha, Ramón Enríquez inicio este lunes su reincorporación progresiva al grupo. Se lesionó en marzo del año pasado y por fin se le ha visto sonreír sobre el verde junto al resto de sus compañeros.

Ramón entra en la última fase de la recuperación de su grave lesión de rodilla. Poco a poco irá completando entrenamientos con el grupo y no se correrán prisas para verle de nuevo jugar en partido oficial. Al mediocentro de Órgiva le toca ahora en las próximas semanas acumular cargar de trabajo para ir ganando ritmo y ponerse a punto. Una lesión de tantos meses requiere seguir cumpliendo plazos y competir en partido cuando se vea al 100%.

El centrocampista blanquiazul ha vivido un calvario con las lesiones en las últimas temporadas. Ha encadenado graves lesiones y, la pasada temporada, cuando volvía a sentirse futbolista, tuvo la mala fortuna de sufrir otro gran contratiempo en una acción fortuita en Almería. Este fue el parte médico que le obligó a pasar nuevamente por el quirófano: Rotura del ligamento cruzado anterior con afección del menisco externo. Ramón lleva meses trabajando en silencio, apartado de los focos, y ya por fin ha dado un paso importante para volver a verle más pronto que tarde en partido oficial.

Pendientes de Dani Lorenzo

El Málaga CF inició la semana, tras la victoria del domingo frente a la Cultural Leonesa en La Rosaleda, con una sesión de recuperación para los que jugaron más minutos en el encuentro. En este primer entrenamiento de la semana no ha estado presente Dani Lorenzo, sustituido al descanso por unas molestias físicas. El centrocampista ha estado "al margen debido a unas molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda, queda pendiente de evolución", dice el club. Se le harán pruebas para determinar el alcance de la lesión.

Por otro lado, Darko Brasanac, Dani Sánchez, Luismi y Álex Pastor -sin ficha- continúan trabajando en sus respectivos procesos de recuperación. Este martes, a las 10:30 horas, nueva sesión en las instalaciones de La Rosaleda.