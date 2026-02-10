Louzán visita la Ciudad Deportiva del Málaga CF: "Hay un administrador que tiene claras las ideas para gestionar este gran club"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, se desplazó este martes hasta la capital de la Costa del Sol para conocer de primera mano las instalaciones de la nueva Ciudad Deportiva del Málaga CF y, ya por la tarde, participar en la clase inaugural del Máster en Gestión Deportiva organizado por el propio club blanquiazul.

Louzán acudió la Ciudad Deportiva MCF de Arraijanal acompañado de las cabezas visibles de la entidad: el administrador judicial, José María Muñoz; el director general, Kike Pérez; y el director deportivo, Loren Juarros. Los tres dirigentes blanquiazules hicieron de maestros de ceremonia en un encuentro privado, en el que no hubo presencia ni de aficionados ni de medios de comunicación.

El máximo responsable federativo a nivel nacional quedó muy satisfecho con la visita y con lo que pudo observar de la nueva de Ciudad Deportiva, que todavía tiene que seguir dando pasos en los próximos meses y años para ayudar al crecimiento de la entidad blanquiazul desde la base. En estas instalaciones ya entrenan semanalmente muchos equipos de la cantera y juegan sus partidos cada fin de semana, incluido el filial, el Atlético Malagueño. En ocasiones concretas también se ha ejercitado el primer equipo, que ya ha llegado a disputar algún amistoso de pretemporada en Arraijanal. La idea es que, en el futuro, el recinto esté perfectamente equipado para que el Málaga CF también pueda entrenarse habitualmente aquí.

"Me voy impresionado viendo estas maravillosas instalaciones de la Ciudad Deportiva del Málaga. Poder trabajar así da gusto, se ha invertido muy bien el dinero de los fondos CVC es lo fundamental para el fútbol actual, tener campos de césped natural en perfecto estado, artificial también, instalaciones espectaculares... Solo palabras de sincero y profundo agradecimiento al club por haber hecho una magnífica gestión durante este tiempo para poder tener unas instalaciones como estas", dijo Louzán en declaraciones compartidas por el club de Martiricos.

"Hay un administrador, como responsable de la gestión, que tiene claras las ideas para gestionar este gran club. Felicitar también por cómo se trabaja la cantera del club, y cómo respalda la afición a los jugadores de la cantera. Es un club que va dejando una estela muy bonita, y de aquí tienen que salir grandes jugadores para el Málaga y clubes de España o fuera. Hay un trabajo de cantera excepcional", añadió.