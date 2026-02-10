Málaga CF | David Larrubia: cuando las cifras ya acompañan al juego

Está siendo la temporada de la consagración definitiva de David Larrubia. Y este domingo lo volvió a demostrar frente a la Cultural Leonesa. El jugador blanquiazul lleva tiempo siendo uno de los líderes sobre el campo y ya ha alcanzado la madurez suficiente para echarse al equipo a las espaldas cuando las cosas se ponen complicadas. El ‘10’ blanquiazul lleva desde la pasada campaña destacando por su juego, pero siempre le quedó el debe de mejorar en sus registros personales. Ese momento ha llegado este curso, donde ya ha batido sus cifras con todavía cuatro meses de competición por delante.

David Larrubia firmó una de sus mejores actuaciones frente a la Cultural Leonesa / Álex Zea

Una de sus mejores actuaciones

David Larrubia firmó una de sus mejores actuaciones frente a la Cultural Leonesa. Un doblete del malagueño sirvió el equipo para remontar un partido que se había puesto cuesta arriba en la primera mitad con el gol del exmalaguista Iván Calero. Larrubia hizo el empate pasada la hora de partido tras un centro de Chupe. Pero tenía guardado lo mejor para el tiempo de añadido. Tomó la responsabilidad y firmó un golazo de bandera para dar el triunfo al Málaga. Condujo, encaró, recortó hacia dentro y la puso en la escuadra contraria lejos del alcance de Edgar Badía. Un gol muy importante para que los blanquiazules volvieran a la senda de la victoria y para su propia confianza.

Tarro de las esencias

El extremo malagueño ha destapado el tarro de las esencias en las últimas semanas. Ha sido clave en esta racha de victorias de los de Funes. En las últimas cuatro jornadas, ha marcado cuatro goles que le han dado al equipo muchos puntos. De hecho, en el único partido que se quedó sin marcar fue en la derrota en Miranda de Ebro. Larrubia hizo el gol del triunfo frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel (0-1), abrió la lata en la victoria contra el Burgos (3-0) con otro golazo marca de la casa y, este domingo, contra la ‘Cultu’, marcó los dos tantos del triunfo blanquiazul (2-1). El segundo de ellos, uno de los mejores de la temporada. Por la ejecución y el momento.

Larrubia celebra un gol en el Málaga CF junto a otros compañeros. / l.o.

Larrubia venía destacando en el primer equipo en las últimas temporadas, dando pasos hacia adelante en el año del ascenso en Primera RFEF y el pasado curso ya en Segundo. Pero esta temporada por fin ha conseguido que las cifras acompañen el juego. Con los goles frente a la ‘Cultu’ ya ha superado su mejor cifra goleadora en una temporada. El curso pasado hizo cinco -cuatro en Liga y uno en Copa-. Y ahora lleva ya seis, con todavía muchos meses de competición por delante. Además, acumula ya tres asistencias.

El ‘10’ ha participado ya en nueve goles esta temporada (seis goles y tres asistencias). Solo Chupe, con 10 tantos y tres pases de gol, ha intervenido más que él en las acciones de gol del equipo. A Larrubia le faltaba dar ese paso adelante en cuanto a registros tangibles para tener el merecido reconocimiento a lo que hacía cada fin de semana sobre el verde. Ese paso al frente ya ha llegado. Más pronto que tarde será jugador de Primera División. Ojalá sea con el Málaga CF.