El Málaga CF mima a Dani Lorenzo

El Málaga CF completó su segundo entrenamiento de la semana, una sesión en la que los titulares frente a la 'Cultu' todavía trabajaron a menor ritmo que el resto de disponibles. Precisamente de ese encuentro tuvo que retirarse en el descanso Dani Lorenzo por unas "molestias en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda", según transmitió el club blanquiazul, y en la jornada de este martes volvió a trabajar en solitario, recibiendo tratamiento específico.

Dani Lorenzo, entre algodones

Desde el Málaga CF no han transmitido un parte médico concreto para determinar el alcance de la lesión de Dani Lorenzo, más allá de comunicar esas molestias en los isquiotibiales. Por lo que el futbolista aún no puede ser descartado para el encuentro del próximo lunes frente al filial de la Real Sociedad en Sebastián, aunque parece difícil que llegue a tiempo. Muy bien tendrían que evolucionar esas dolencias durante la semana para que el marbellí pueda tener opciones de entrar convocatoria y jugar. De momento, seria duda, pero no baja segura.

Sesión de este martes

Por otro lado, Ramón volvió a ejercitarse parcialmente con el grupo por segundo día consecutivo. Por contra, Darko Brasanac, Dani Sánchez, Luismi y Pastor -sin ficha- siguen al margen recuperándose de sus respectivas lesiones.

El entrenamiento de este martes tuvo de todo: vídeo, gimnasio y trabajo sobre el césped. Los suplentes y no convocados en el partido contra la Cultural Leonesa trabajaron a pleno rendimiento, mientras que los que acumularon más minutos siguieron con trabajo de descarga y recuperación.

Este miércoles, día de descanso para la plantilla. El jueves, a partir de las 10.30 horas, será el momento de retomar el trabajo en las instalaciones de La Rosaleda con la mente ya puesta únicamente en el partido del próximo lunes frente a la Real Sociedad B en Anoeta (20.30 horas).