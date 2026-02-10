El Málaga CF y La Rosaleda, un binomio perfecto

La Rosaleda da muchos puntos. Esto no es ninguna noticia, pero esta temporada se está haciendo aún más evidente. En el Málaga CF siempre hubo temor a qué podía ocurrir con el equipo si tenía que abandonar durante varias temporadas su casa para las obras de un Mundial que ya no se celebrará en Málaga. Y esta campaña se está volviendo a constatar la importancia que tiene el feudo de Martiricos para el club.

El mejor local de la categoría

Este domingo, el equipo de Funes volvió a sumar un triunfo agónico, en el tiempo de añadido, frente a la Cultural Leonesa, y esa victoria le ha convertido de nuevo el equipo que más puntos ha conseguido en su estadio en lo que va disputado de LaLiga Hypermotion. Los números del Málaga CF como local son espectaculares. En 13 partidos, ha logrado ocho victorias, cuatro empates y solo una derrota, por la mínima, frente al Cádiz, en el mes de septiembre, hace cuatro meses y medio.

El conjunto de Martiricos es el que menos pierde de toda la Segunda División como local y el que más puntos ha sumado: 28 de 39 posibles. Le siguen de cerca, también con 13 encuentros jugados como local, el Eibar (27) y el Racing de Santander (26), líder de la categoría. Y justo por detrás llega otro equipo enrachado, que podría superar al Málaga en este apartado en la próxima jornada. El Castellón ha logrado 26 puntos en su estadio en 12 encuentros, tendría que ganar este fin de semana al Deportivo de la Coruña, en uno de los grandes partidos de la jornada, si quiere colocarse por encima del Málaga en esta faceta. De momento, el Málaga encabeza la lista de mejores locales.

La afición, en plena forma

Muchos de esos puntos que ha sumado el Málaga CF en casa se han logrado, además de por el buen hacer del equipo sobre el verde, por el ambiente que se genera cada dos semanas en Martiricos. La afición malaguista empuja, mucho, y eso hace posible que se ganen partidos ajustados y en los últimos minutos como contra la ‘Cultu’ o el Mirandés, produzcan remontadas como la que firmó ante el AD Ceuta o goleadas a equipos como Deportivo de la Coruña, Burgos o Andorra.

Asistencia media a los estadios de Segunda División esta temporada. / L. O.

La Rosaleda es el estadio con mejor promedio de asistencia de aficionados en la Segunda División con casi 24.000 espectadores (23.998, según datos oficiales) por partido. Este domingo volvieron a congregarse en las gradas 24.221 seguidores frente a la Cultural Leonesa. Solo algunos malos horarios y el mal tiempo de las últimas semanas han impedido cifras mayores. El récord, por ahora, está en el partido frente al AD Ceuta: 27.286 espectadores. Por detrás del feudo de Martiricos, aparecen Riazor (23.091 de media) y El Molinón (22.274).

La Nueva Rosaleda

Mucho se ha hablado... y mucho que por debatir sobre el proyecto de una Nueva Rosaleda para el Málaga CF. ¿Remodelar la actual y mantenerla en Martiricos? ¿Trasladarla a otra ubicación como la Ampliación de la Universidad? Con estos datos queda claro que, se escoja la opción que sea, parece condición indispensable que el equipo blanquiazul siga jugando sus partidos al calor de su afición en La Rosaleda. De lo contrario, podrían volar muchos puntos vitales.