El Juventud de Torremolinos se suma al Acuerdo Marco del Málaga CF

El Acuerdo Marco del Málaga CF y Loren Juarros siguen sumando adeptos a lo largo y ancho de la provincia. Esta vez, uno de los tres equipos locales que compiten en Primera Federación. El Juventud de Torremolinos ha sido el último en unirse a este acuerdo de colaboración en las categorías inferiores de ambas entidades.

El acto de firma, celebrado La Rosaleda, ha contado con la presencia de José María Muñoz, administrador judicial del Club, junto con el director general Kike Pérez, el director deportivo Loren Juarros y el responsable administrativo de La Academia MCF, Carlos Dávila; y los representantes del cuadro blanquiverde Alfredo Muñoz, directivo de la entidad; Juan Gambero, director deportivo; y Javi López, secretario técnico y exjugador de Málaga CF y Málaga ‘B’ formado en la base malaguista.

Pasado común

El Juventud de Torremolinos vive el mejor momento de su historia. Fundado en 1958, ha enlazado dos ascensos consecutivos y milita esta temporada por primera vez en la tercera categoría del fútbol español: Primera Federación. Ocupa la 16ª posición del Grupo 2 con 27 puntos, a uno de la permanencia y también con un partido por recuperar después de la suspensión del fútbol no profesional en Andalucía por la borrasca Marta.

El Pozuelo, a su vez, ha sido un caladero de excelentes futbolistas y muchos acabaron en la cantera malaguista. El principal exponente, Josemi, actual delegado del Torremolinos y exfutbolista histórico del Málaga, donde también ejerció como delegado del primer equipo varias temporadas.

El Juventud de Torremolinos se incorpora oficialmente a esta red de colaboración deportiva, con la que el Málaga CF fortalece su compromiso con el desarrollo del fútbol base y la colaboración institucional mediante el Acuerdo Marco con clubes de fútbol provinciales.

Colaboración

La incorporación de la entidad de Torremolinos supone un paso más en la consolidación de un modelo de cooperación que impulsa la formación integral de jóvenes futbolistas, fomenta los valores deportivos y refuerza la estructura del fútbol base en toda la provincia. Así, el intercambio metodológico, el seguimiento de talentos y el desarrollo de proyectos conjuntos contribuirán al crecimiento deportivo y humano de los jugadores.

El Málaga CF valora la trayectoria, el compromiso y la labor formativa que el Juventud de Torremolinos ha desarrollado a lo largo de los años, destacando su arraigo local y su contribución al crecimiento del fútbol en la Costa del Sol. Esta importante incorporación, a través del Acuerdo Marco, permite estrechar lazos y crear nuevas sinergias potenciando el talento joven en un ecosistema futbolístico basado en la cooperación deportiva.