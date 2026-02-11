Segunda División
Larrubia, gran protagonista de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion
El '10' del Málaga CF está incluido en el mejor once y también entre los mejores goles de la semana después del tanto que sentenció la victoria contra la Cultural Leonesa
David Larrubia sigue recogiendo reconocimientos de la auténtica exhibición con la que se echó al Málaga CF a cuestas para darle la victoria, con remontada incluida, contra la Cultural Leonesa (2-1). LaLiga Hypermotion anunció este miércoles el mejor once de la jornada 25, donde no podía faltar el extremo blanquiazul.
Mejor once
Larrubia no pudo soñar con una mejor celebración de la temporada más goleadora de su carrera. A los cuatro tantos de su casillero, el domingo sumó dos más que le han valido para estar entre los mejores jugadores de la semana en Segunda División. Es el mejor momento del malagueño, no solo a nivel anotador, sino también en las sensaciones y la regularidad que están llevando al Málaga CF a los puestos más altos de la categoría.
Andrés Fernández (UD Almería), Sergio González (Burgos), Manu Hernando (Racing de Santander), Alberto Jiménez (Castellón), Sergio Barcia (UD Las Palmas), Gonzalo Melero (Leganés), Sergio Arribas (UD Almería), Manu Fuster (UD Las Palmas), Andrés Martín (Racing de Santander) y Yeremay Hernández (Deportivo de La Coruña) acompañan al '10' del barrio de La Luz en el mejor once de la jornada.
Uno de los mejores goles
No es el único reconocimiento que saca Larrubia de esta jornada 25. LaLiga Hypermotion también incluyó su obra de arte entre los mejores cinco goles. A la dificultad de ser en el minuto 93, el malagueño hizo un primer recorte para encontrarse a cinco defensores de la Cultural, colocarse la pelota en su pie izquierdo y mandarla al palo largo de Edgar Badia para sellar el triunfo en el tiempo de descuento.
