Real Sociedad B-Málaga CF: La cantera al poder

La plantilla del Málaga CF afronta este miércoles su día de descanso en otra larga semana sin partido hasta el lunes. Entonces, se desplazará hasta Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad B, a partir de las 20.30 horas, en un duelo marcado por las canteras con Loren Juarros como nexo común entre ambas. Una es la que pretende nutrir de jugadores a Pellegrino Matarazzo en Primera División y la otra es la que pretende llevar a los de Martiricos a la máxima competición del fútbol español.

El Málaga CF de Juanfran Funes tiene a 13 canteranos en la plantilla del primer equipo y renovando al núcleo más importante, uno menos de los 14 que tenían antes de otorgarle a Moussa la ficha del Atlético Malagueño en el final del mercado de fichajes de invierno. A excepción de la Real Sociedad B, es el número más alto de todos los participantes en Segunda División hasta el punto de que ninguno de los rivales supera la decena de jugadores en plantilla.

Cantera del Málaga CF

Carlos López, Diego Murillo, Ángel Recio, Dani Sánchez, Rafita, Izan Merino, Ramón, Rafa Rodríguez, Dani Lorenzo, Aarón Ochoa, David Larrubia, Haitam y Chupe. Estos son los 13 jugadores que militan esta temporada en el primer equipo de Martiricos, algunos aún con ficha del filial, después de haber pasado en algún momento de su etapa de formación por La Academia.

No solo tiene el Málaga CF la cantera de Segunda con más representación, sino que también la que más tiempo compite sobre el terreno de juego: 13.179 minutos. Todos han participado en LaLiga Hypermotion a excepción de Carlos López, guardameta titular apenas en Copa del Rey, y Ramón, dando ahora sus primeros pasos en los entrenamientos después de la grave lesión de rodilla que le tiene apartado desde hace casi un año.

Loren Juarros, ahora director deportivo del Málaga CF, pasó parte de su carrera en la Real Sociedad. / M. G.

Anomalía en Segunda

La situación cambia bastante fuera de los márgenes del Málaga CF y la Real Sociedad B, siendo los dos equipos más jóvenes de la categoría. Sporting de Gijón, Real Valladolid, Real Zaragoza, Las Palmas, Racing de Santander y Leganés son los únicos que tienen a cinco o más canteranos participando en el primer equipo. Ceuta, Huesca, Albacete, Almería, Cultural Leonesa y Mirandés apenas tienen uno, mientras que Andorra y Castellón están a cero.

Habrá que ver cómo se da el encuentro en Anoeta el próximo lunes para cerrar la jornada. Gorka Carrera llega como la mayor amenaza del Sanse con 10 goles en su casillero, los mismos que Chupe. Un duelo de pistoleros que quiere alejar al equipo local de los puestos de descenso y mantener a los visitantes en las plazas de play off con la cantera al volante.