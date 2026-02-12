Las renovaciones de Dani Lorenzo y Murillo con el Málaga CF: los siguientes en la agenda de Loren

Después de las renovaciones de Álex Pastor y Carlos Puga, 10 jugadores acaban contrato con el Málaga CF este mes de junio. Hay circunstancias de todo tipo: desde la cesión de Carlos Dotor, el estado físico de Luismi o el año opcional con el que cuentan jugadores como Javi Montero, entre otras muchas. Hasta 10, todas las situaciones están abiertas, pero no son los principales nombres en los que está trabajando Loren Juarros, también Dani Lorenzo y Murillo.

El director deportivo aún no sabe oficialmente lo que va a pasar con su futuro y, si bien no puede tomar una decisión en firme sobre la renovación de Funes, sí que puede hacerlo con el contrato de los jugadores. Las miras están colocadas más allá de lo inmediato, de lo que se acaba este mes de junio y el club de Martiricos está intentando retener al núcleo de canteranos que ha elevado el nivel competitivo de este equipo hasta ocupar seis temporadas después los puestos de play off.

«Estamos intentando convencerles de que es un proyecto de ambición. Para que renueven tenemos que convencerles de que dentro de las limitaciones, este club y la parte deportiva quieren crecer. Ellos tienen que ser partícipes. Hablamos con sus representantes. Lleva un proceso, pero hablamos con ellos», reconocía el director deportivo en la rueda de prensa de balance del mercado de invierno.

Dani Lorenzo, en la primera parte del CD Mirandés - Málaga CF / LaLiga

Dani Lorenzo

Dani Lorenzo es uno de los nombres más urgentes, quizás el que más, en la agenda de la secretaría técnica. Dueño y líder absoluto del centro del campo, ha dado esta temporada un salto de calidad abismal después de dar portazo a los problemas físicos que le lastraron a principio de 2025. Se le veían mimbres, pero el golpe sobre la mesa ha sido desmedido. Tuvo que pasar por el quirófano en enero y estuvo media campaña en el dique seco. Ahora, titular indiscutible, se ha destacado como uno de los grandes baluartes del Málaga CF.

Acaba contrato en 2027, pero el deseo más inmediato de todas las partes pasa por ampliarle el contrato después de asentarse con brillantez en los planes de Funes. El marbellí es objeto de interés de muchos equipos y su destino más inmediato pasa por Primera División. Loren Juarros buscará que ese ascenso lo dé desde el Málaga CF.

Murillo

Otro de los futbolistas que más gratamente ha sorprendido este curso es el manchego. Ha pasado de ser un nombre cercano a la salida vía cesión a ser el central titular del Málaga CF, indiscutible cuando está y originario de un agujero importante cuando no lo hace. El ejemplo más evidente fue la derrota en Anduva con una defensa frágil frente al Mirandés.

Tal ha sido la irrupción de Murillo que también ha colocado el foco de muchos equipos sobre su figura, incluso a nivel interno de LaLiga Hypermotion. Empezó sustituyendo a Carlos Puga en el lateral derecho y ahora se ha convertido en la opción más segura en el centro de la zaga hasta ser el tercer jugador de campo en Martiricos con más minutos en Segunda (1.667), solo por detrás de Larrubia (2.161) y Dani Lorenzo (1.699).

Otras renovaciones

Joaquín, Ramón, Dani Sánchez, Lobete y Haitam son otros de los jugadores blanquiazules que acaban contrato en 2027, pero no aparecen en la agenda con la urgencia y la inmediatez con la que se afrontan las otras dos operaciones.

Dani Lorenzo y Murillo no son los únicos. El tiempo aprieta con otros diez casos, pero las prioridades y los actuales estados de forma han colocado al marbellí y al manchego en los primeros puestos. Ambos se han formado en La Academia y se han convertido en pilares fundamentales del primer equipo, por lo que Loren Juarros apenas tiene que seguir con la línea de actuación de cimentar las bases con el núcleo de jóvenes que han impulsado al equipo.