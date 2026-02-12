La enfermería del Málaga CF sigue vaciándose: Dani Sánchez, con el grupo

El Málaga CF sigue recibiendo buenas noticias en cuanto a sus lesionados. En la sesión de este jueves, Dani Sánchez abandonó la enfermería y comenzó su reincorporación progresiva. Así, el malagueño inicia la última fase de su recuperación antes de poder volver de nuevo de corto. Esta alta se une a las que en los últimos días protagonizaron Víctor García y Ramón Enríquez.

Va mejorando por momentos la situación en el lateral izquierdo blanquiazul. Rafita ha cubierto a la perfección el boquete que causaron las lesiones de Víctor García y Dani Sánchez, pero Funes ya va a empezar a contar con diferentes alternativas en ese puesto. Víctor ya se reincorporó al grupo la pasada semana y para este próximo partido en Anoeta frente a la Real Sociedad B podría entrar ya en la convocatoria. Y lo mismo puede ocurrir con Dani Sánchez dentro de una semana. El club se planteó fichar en enero un futbolista en esta posición, pero el nivel de Rafita y la buena marcha de las recuperaciones del resto de laterales zurdos les llevó a no realizar movimientos.

Otro jugador que sigue dando pasos hacia adelante es Ramón, aunque al de Órgiva aún falta más para verlo en partido oficial. El centrocampista blanquiazul está haciendo parte de los entrenamientos con el grupo y ahora necesita acumular sesiones y cargas de trabajo tras un periodo tan amplio de inactividad. Estas recuperaciones hacen que ya solo queden en la enfermería Darko Brasanac, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-. De estos, el único que puede reaparecer en el corto plazo es el serbio.

Dani Lorenzo, duda para Anoeta

El caso de Dani Lorenzo es diferente. El jugador tiene molestias en los isquiotibiales, pero desde el club no han comunicado una rotura o una lesión de gran calado. Se espera que sea poca cosa, e incluso transmiten que podría tener opciones de entrar en la convocatoria para el choque en Anoeta si consigue entrenar con el resto de disponibles antes de partir el domingo hacia tierras vascas. Tiene complicado jugar, pero aún nadie descarta que pueda entrar en la lista.

La plantilla blanquiazul todavía tiene tres sesiones por delante antes del choque en San Sebastián. La última de ellas será el domingo ya en tierras vascas. Eso hará que si Dani Lorenzo se encuentra bien y los galenos dan el visto bueno, podría viajar con el equipo y ya decidir a última hora si está para jugar. Si no, descanso y a por la próxima semana. Como Einar Galilea, que además está sancionado por acumulación de amonestaciones.