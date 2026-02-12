Loren Juarros: Real Sociedad, Málaga CF... y futuro en el aire

El Málaga CF visita este lunes al filial de la Real Sociedad, club en el que ha vivido más años de su trayectoria deportiva y en los despachos el actual director deportivo blanquiazul, Loren Juarros. El dirigente burgalés fue futbolista del equipo txuriurdin durante muchas campañas y luego, tras ocupar diferentes cargos en la entidad, se convirtió en su director deportivo durante 10 temporadas. Tras unos años alejados de los focos, fichó por el Málaga CF y ha sido el arquitecto del equipo compite ahora en LaLiga Hypermotion. El trabajo de Juarros está empezando a dar sus frutos, y justo ahora es cuando crecen las dudas con respecto a su futuro en la entidad.

Una vida en txuriurdin

La Real Sociedad es el club de la vida de Loren Juarros. Allí debutó y se retiró como futbolista, previo paso por el Athletic y el Burgos. Al colgar las botas desempeñó diferentes cargos de asistente en los banquillos del club txuriurdin y también fue secretario técnico. Hasta que en la temporada 2008-09 pasó a ser el director deportivo. Fue uno de los artífices de una Real Sociedad que pasó de Segunda División a jugar competiciones europeas. Estuvo en el cargo 10 temporadas, hasta que se marchó al término del curso 2017/18.

Tras varias temporadas de parón, el Málaga CF le devolvió a escena. Fue elegido por el administrador judicial José María Muñoz para ser el director deportivo que diseñase un nuevo proyecto en la entidad para regresar al fútbol profesional. Loren llegó en mayo del 2023 y fue el encargado de configurar la plantilla que consiguió el ascenso a Segunda a la primera. Creó un plantel casi desde cero y dando peso a los canteranos.

Proyecto grabado a fuego

Desde que llegó al club, el mensaje de Loren ha sido claro: Proyecto de cantera. A falta de posibles económicos, los talentos de La Academia tenían que ser referentes de este equipo. Protagonismo para los de casa y solo fichar lo que fuese realmente necesario y mejorara lo que había ya en el club. Con ese mensaje grabado a fuego cumplió con los objetivos de ascender a LaLiga Hypermotion en su primera temporada y de mantenerse en la categoría de plata en la Segunda. Y ahora empiezan a verse realmente los frutos de esa apuesta por la cantera que comenzó hace tres campañas.

El Málaga CF cuenta en su primera plantilla con hasta 14 canteranos, el que de Segunda que más, por detrás de la Real B, si rival de este lunes. Y algunos de esos jóvenes talentos ya son piezas fundamentales en el equipo. Larrubia, Chupe, Dani Lorenzo, Izan Merino, Murillo, Rafa Rodríguez, Rafita... Muchos de ellos, titulares semana a semana o con mucha participación en los partidos. Los planes del Málaga CF desde Juarros llegó al club han pasado por ahí. Ir consolidando y blindando a estos jugadores. En los últimos meses se han renovado a muchos de ellos, hasta 2028 o 2029, y quedan otros por volver a renovar como Murillo o Dani Lorenzo. Ese es el plan de Loren que, con aciertos y fallos, está saliendo bien.

La apuesta por Funes

El punto clave de la trayectoria de Loren en el Málaga CF llegó hace solo tres meses. El director deportivo tuvo que tomar la decisión de cesar a Sergio Pellicer y llevar a cabo una apuesta arriesgada: colocar en su lugar a Juanfran Funes, hasta entonces técnico del rival. Y visto los resultados del equipo en estas semanas, por ahora la apuesta le ha salido realmente bien.

El resultado de la apuesta de Loren por Funes ha cambiado la opinión de muchos seguidores blanquiazules con respecto a su figura. El día que nombró el club a Funes, el 99% le querría fuera al final de la presente temporada. Pero si preguntas ahora... la mayoría quiere su continuidad. Pero justo cuando más respaldo tiene de la masa social, han surgido las dudas con respecto a su continuidad. Acaba contrato y todavía no tiene oferta de renovación. Y por sus respuestas en sala de prensa en su última aparición pública, no parece tenerlas todas consigo. «No depende de mí continuar o no», dijo.

Todo apuntaba a que su continuidad en el Málaga CF dependería del éxito o fracaso de la presente temporada. Y tras superar curvas como la destitución de Pellicer, los resultados están ahí: el equipo está en zona de play off tras una gran racha de resultados en los últimos meses. ¿Qué pasará con el futuro de Loren? La pelota está en el tejado del administrador judicial José María Muñoz.