El Málaga CF visita el Hospital Materno-Infantil

El Málaga CF realizó su tradicional visita al Hospital Materno-Infantil de Málaga, en una jornada muy especial junto a los niños y niñas ingresados, especialmente en la 4ª planta de oncología pediátrica del complejo hospitalario.

El presidente de la Fundación MCF, José María Muñoz, y el director general del club, Kike Pérez, estuvieron presentes junto al entrenador del primer equipo, Funes; el capitán Alfonso Herrero; el técnico del Málaga CF Femenino, Héctor Díaz, la capitana del conjunto femenino, Yoli Peche; y Adrián Iglesias, jugador del Málaga Genuine. Tampoco faltó Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’, miembro del Área Social de la Fundación, acompañado por representantes de la entidad.

Visita del Málaga CF al Hospital Materno-Infantil / Málaga CF

Durante la visita, los jugadores y técnicos recorrieron las habitaciones compartiendo tiempo con los pequeños y sus familias, repartiendo camisetas, bufandas, peluches y distintos obsequios blanquiazules, además de firmar autógrafos y fotografiarse con todos aquellos que quisieron sumarse al recuerdo.

La acción coincide con la proximidad del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el domingo 15 de febrero, una fecha señalada para visibilizar a la enfermedad y apoyar a los menores y sus familias.