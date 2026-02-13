Dani Lorenzo apura sus opciones de estar en Anoeta

El Málaga CF avanza en la preparación del encuentro que le enfrentará a la Real Sociedad B mientras siguen llegando las buenas noticias en el apartado de lesionados. La duda durante toda la semana ha sido el estado físico de Dani Lorenzo por esas molestias que arrastra en los isquiotibiales, pero este viernes el centrocampista marbellí pudo realizar parte del entrenamiento con el grupo y todavía cuenta con opciones de estar presente en la cita en Anoeta (lunes, 20.30 horas).

Dani Lorenzo, con opciones

Aún es pronto para saber si Dani Lorenzo podrá estar en la convocatoria para medirse al filial txuriurdin, pero no está ni mucho menos descartado. Todo dependerá de sus sensaciones en las últimas dos sesiones de la semana. Funes fue preguntado por esto en sala de prensa y señaló que "faltan días hasta el lunes, esperemos que pueda seguir progresando y podamos contar con él para el partido".

Víctor García, a pleno rendimiento

Por otro lado, el conjunto blanquiazul recuperará para este encuentro a Víctor García, a pleno rendimiento ya después de reincorporarse al grupo la pasada semana. Su vuelta elevará la competitividad en el lateral izquierdo, donde ha actuado Rafita en las últimas semanas. Y esa competencia subirá aún más en pocos días, porque Dani Sánchez ya está acumulando entrenamientos y en breve estará disponible para Funes.

Tanto Dani Sánchez como Ramón ya están haciendo entrenamientos parciales con el resto de los disponibles. Este deja una situación mucho más aliviada en la enfermería, donde ya solo permanecen Darko Brasanac, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-.

La primera plantilla blanquiazul realizará una nueva sesión este sábado en las instalaciones de La Rosaleda. Ya el domingo pondrá rumbo a San Sebastián -vía Bilbao (avión)- y será en tierras vascas donde realice su última sesión antes del encuentro frente al filial de la Real Sociedad en Anoeta.