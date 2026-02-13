Funes, en la previa del Real Sociedad B - Málaga CF: "Tener el recuerdo de Anduva tan fresco nos puede ayudar"

Turno para Juanfran Funes en la sala de prensa de La Rosaleda. A tres días de la visita a la Real Sociedad B en Anoeta, el técnico blanquiazul destacó la "complejidad" del partido ante el filial txuriurdin: "El resto será superar su primera línea de presión, a partir de ahí crecerán nuestras posibilidades. También habló sobre una posible renovación que empieza a cocinarse en las oficinas de Martiricos y lanzó un dardo por el hecho de que la Segunda no pare cuando haya ventana de partidos internacionales: "Una buena noticia no puede ser un problema para los equipos".

Rival: Real Sociedad B

"Como locales se han mostrado fiables. Hay una tónica, se refleja en los filiales, es una mejora continua durante el año. Va a ser un partido complejo. Lo hace muy bien en la presión alta. Por su juventud, tiene mucha energía. Nos vamos a encontrar un partido muy incómodo. El reto será superar su primera línea de presión, a partir de ahí crecerán nuestras posibilidades. Ojalá que pueda ir bien".

Renovación como entrenador

"No tengo conocimiento de lo que va a pasar. He leído la noticia. Cuando hablen conmigo... Nos tenemos todos que aplicar la receta: mirar hacia dentro. Es fácil despistarse. Se lo pedimos a los jugadores, tenemos que estar pendientes de lo que pase dentro. No puedo hablar de lo que pasa fuera. Cuando haya más certezas...".

Altas y bajas

"Van pasando los días y se van sumando jugadores. Van completando entrenamientos a buena intensidad. Víctor ha hecho una semana normal, completa, con buena intensidad. Está en un ritmo maravilloso. Es una gran noticia. Otras no han sido tan completas. Ramón todavía no completa sesiones con normalidad. Dani Sánchez ha vivido una semana parecida al que vivió Víctor a la anterior. Dani Lorenzo ha hecho la primera parte. Faltan días hasta el lunes, esperemos que pueda seguir progresando y podamos contar con él para el partido".

Lateral izquierdo

"Víctor está en plenitud. Ya cerró sesiones la semana pasada, pero eran pocas. Estuvimos a punto de meterlo en la convocatoria. Esta semana es alineable, estará en la convocatoria. A partir de ahí, que hable el verde. Dependiendo lo que diga, eso haremos. Lo está haciendo a un gran nivel Rafita. Lo ha visto cualquier aficionado. Estamos muy tranquilos ahí. Que sean los entrenamientos y los partidos los que manifiesten lo que pueden hacer".

Haitam

"Es importante acumular semanas de entrenamientos. Se van haciendo adaptaciones en función de la semana. Con Haitam y Moussa nos interesa acumular muchas sesiones. La perspectiva es mantenerlos bien hasta el momento del tramo final de la competición en la que podamos asumir más riesgo. No queremos exponerlos. A veces la competición te lleva a unas cosas u otras. Que vivan situaciones de competición nos viene muy bien. Amistosos, con el filial... Lo queremos hacer más veces. Es algo interesante.

Montero

"Fue capaz de hacer un buen partido. Sabíamos que lo iba a hacer. Fue de los primeros en unos tests físicos. Está a muy buen nivel. Lo de Montero era porque Einar estaba compitiendo de forma excepcional. Es necesario para que el equipo compita bien. Queremos que haga otro partidazo y que todos aprieten. Poner al compañero en el aprieto, es donde encontraremos lo mejor. Ojalá todos se puedan apretar. Esta situación bonita se debe a eso. Ojalá que los que entren lo puedan hacer bien y vivan esa posición. Lo están haciendo en los entrenamientos. Ojalá se repita en cada posición. Es una competición larga y exigente. Esto no es cuestión de 10, 12 o 14. Estamos entrenando ya con 24 jugadores".

Precedente de Anduva

"Es muy buen precedente y nos tiene que servir. Hay cosas que pudimos hacer mejor. Tener ese recuerdo tan fresco nos puede ayudar. El Mirandés nos obligó a llevar la pelota donde ellos querían. Tiene que ser donde queremos nosotros. Tenemos que controlar eso bien. Nos costó dominar los pasillos interiores, meter la pelota dentro. Es necesario en nuestro modelo. Muchas veces la iniciativa no corresponde al que tiene la pelota, sino donde se lleva".

Ochoa

"Vivir la competición con jugadores con la determinación de Aaron... Lo está haciendo muy bien. El paso tiene que ser hacerlo de forma regular. El paso hacia adelante es manifestar que el talento que tiene pueda hacerlo de manera regular en el terreno de juego. Manifiesta muy bien nivel en los entrenamientos. Tiene que ser capaz de hacerlo en competición. Ya empieza a tener esos comportamientos que le hacen diferenciales. Lo está haciendo muy bien en sus oportunidades. El crecimiento está en encontrar regularidad en su juego. Repetir las cosas que haces bien. Está el ejemplo de David Larrubia. Esos destellos ahora aparecen como algo de su juego. Es lo difícil. Ochoa está en esa línea. Lo vemos en el día a día".

Juanpe

"Lo vemos competir muy bien. Hay jugadores que se mantienen en el equipo por mérito. Izan lo está haciendo muy bien. A Juanpe lo vemos en esa posición. Está en plenas facultades para ser titularísimo, podría serlo en cualquier momento. La competición es larga, habrá jugadores que le vendrá bien coger ese balón de oxígeno. La competición irá marcando esos tiempos. Es importante que estén bien preparados para cuando les toque".

Posible convocatoria internacional

"Es una gran noticia, que puede llegar a ser un problema. Nos alegra mucho que estén en la prelista. No es fácil estar con cualquier selección. Es un orgullo. El inconveniente es cómo organizamos todo eso. La Segunda no para. Una buena noticia no puede ser un problema para los equipos. Debemos alegrarnos y sentirnos orgullosos. Por cada uno que se vaya es un problema. Ojalá que eso cambie y se busquen los espacios. A lo mejor tienen que aplazarse esos partidos. Ojalá cambie".