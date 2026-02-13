Calendario
Horarios de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion: Málaga CF - Real Valladolid
Nuevo horario con nocturnidad para los blanquiazules en La Rosaleda frente al equipo vallisoletano
LaLiga le está cogiendo el gustillo a que sea el Málaga CF el que juegue siempre a última hora, sobre todo cuando es en casa. La patronal ha publicado los horarios de la jornada 29 y de nuevo el conjunto blanquiazul cerrará el día. Los de Funes reciben ese fin de semana la visita del Real Valladolid y el partido se disputará el sábado 7 de marzo, a partir de las 21.00 horas.
El Málaga CF se está teniendo que acostumbrar a jugar con nocturnidad. Lo hizo en La Rosaleda ante el Burgos (viernes, 20.30), ante la Cultural Leonesa (domingo, 21.00) y también lo tendrá que hacer en el próximo encuentro en casa ante el Albacete (domingo 22 de febrero, 21.00 horas) y contra el Real Valladolid (sábado 7 de marzo, 21.00 horas). También fuera de casa lo hizo de noche en Córdoba y en Miranda de Ebro. Solo el derbi frente al Granada en el Nuevo Los Cármenes de la jornada 28 se ha escapado de este horario: sábado 28 de febrero, 18.30 horas.
Próximos horarios
Jornada 26. Real Sociedad B - MÁLAGA CF. Lunes 16 de febrero, 20.30 horas.
Jornada 27. MÁLAGA CF - Albacete. Domingo 22 de febrero, 21.00 horas.
Jornada 28. Granada - MÁLAGA CF. Sábado 28 de febrero, 18.30 horas.
Jornada 29. MÁLAGA CF - Real Valladolid. Sábado 7 de marzo, 21.00 horas.
